سکوت خواص در برابر فتنه آینده آنها را به خطر می اندازد/ دولت رکورد زد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باهنر پیش از ظهر امروز سه شنبه در یک نشست خبری که در محل دفتر مرکزی جامعه اسلامی مهندسین برگزار می شد با اشاره به مواضع برخی خواص سکوت کرده در مورد اتفاقات 25 بهمن گفت: با توجه به سوابق فتنه گری موسوی و کروبی در طول یک سال و نیم گذشته حرکت اخیر سران فتنه در روز 25 بهمن که به ظاهر در حمایت از قیام مردم مصر انجام شده بود ولی در واقع این حرکت حمایت آشکار از مواضع امریکا و رژیم صهیونیستی بود که دیگر نیازی به تفسیر ندارد.

وی افزود: بر همین اساس تعداد زیادی از افرادی که تا قبل از این حادثه در برابر تحرکات فتنه گران سکوت کرده بودند در این قضیه اطمینان پیدا کردند که حرکت 25 بهمن در تقابل با قیامهای مردمی در منطقه بوده است و به همین دلیل احساس کردند که دیگر وقت سکوت نیست ومواضع غیر شفاف مشکلی را حل نمی کند لذا در برابر حوادث 25 بهمن موضع گیری قاطعی انجام دادند.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین ادامه داد: افرادی که خود را وامدار نظام می دانند باید مواضعی روشن و شفاف با ذکر اسم و مشخصات در خصوص سران فتنه اتخاذ نمایند و در غیر این صورت مردم حساب آن ها را از صف انقلاب و گذشته خود آن ها جدا می کنند و تنها وضع فعلی آن ها را در نظر می گیرند لذا سکوت خواص در برابر فتنه آینده آنها را به خطر می اندازد.

باهنر با بیان اینکه صف انقلابیون و ضد انقلاب به صورت کامل روشن شده و دیگر سکوت غیر قابل توجیه است افزود: سران فتنه هم اکنون با امریکا در یک جهت قرار گرفته اند و در این موقعیت که سران فتنه به کمک امریکا آمده اند سکوت و کلی گویی اثری ندارد و خواص باید با صراحت و شفافیت موضع خود را در برابر فتنه گران مشخص نمایند.

باهنر در ادامه در پاسخ به سئوالی در خصوص عملکرد فائزه هاشمی در اغتشاشات 25 بهمن گفت: حضور فائزه هاشمی محکوم است و طبیعی است که نظام مسائل فامیلی را هیچ گاه لحاظ نمی کند و هر شخصی که در صف ضد انقلاب قرار بگیرد باید محاکمه شود.

وی در خصوص مسئله خواص در جامعه اسلامی گفت: عوام مردم تکلیف خود را در قیام های 9 دی سال گذشته و 22 بهمن امسال مشخص کردند و خواصی که ساکت بوده و هیچ گونه موضع گیری در برابر فتنه گران نکردند جزء خواص محسوب نمی شوند چرا که خواص اشخاصی هستند که در مواقع حساس با موضع گیری شفاف دل دوستداران انقلاب را شاد کردند.

وی ادامه داد: اگر شخصی می خواهد در بالاترین مسئولیت های نظام حضور داشته باشد باید موضع گیری شفافی در رابطه با عملکرد موسوی و کروبی اتخاذ کند.

باهنر در پاسخ به سئوالی مبنی بر راهپیمایی نمایندگان در محکوم کردن حوادث 25 بهمن، گفت: این حرکت، حرکتی نمادین بوده و در فرآیند قوانین اساسی وظایف نمایندگان مشخص شده است چرا که مجلس تبلور دموکراسی کشور است و هر کدام از نمایندگان یک منطقه را نمایندگی می کنند لذا نمایندگان به وکالت از مردم کشورمان در محکوم کردن فتنه گران این اقدام نمادین را انجام دادند و به دنبال رساندن پیام خاصی بودند.

وی در ادامه نشست خبری در خصوص لایحه بودجه سال 90 گفت: دولت موظف بود تا 15 آذر این لایحه را به مجلس تقدیم کند اما متاسفانه دولت در موعد قانونی نتوانست این لایحه را به مجلس تقدیم کند و رکورد تاخیر در ارائه این لایحه را به نام خود به ثبت رساند.

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه در سال گذشته قانون برنامه در پایان آن سال به پایان رسید و باید از اول سال 89 قانون برنامه پنجم اجرا می شد، تصریح کرد: سال گذشته دولت لایحه بودجه را دیرهنگام تحویل داد چون همزمان با بررسی برنامه بود مجلس تصمیم گرفت ابتدا بودجه و سپس برنامه پنجم را بررسی کند و به همین دلیل مجلس تصمیم گرفت به دلیل نبودن زمان، برنامه چهارم را تمدید کند.

وی تصریح کرد: در سال 89 رئوس و احکام برنامه اوایل آذر ماه روشن شد و شورای نگهبان برخی ایرادات وارده به برنامه پنجم بررسی کرد که برخی از آنها تنها در حد واژه و کلمه بود و به همین دلیل دولت می توانست لایحه بودجه را زودتر به مجلس تحویل بدهد ولی این اتفاق رخ نداد و اوایل اسفند این لایحه به مجلس تقدیم شد و اگر حتی امروز پیوست های بودجه نیز تقدیم مجلس شود امکان رسیدگی به این لایحه تا پایان سال امکان ندارد.

وی افزود: طبق آیین نامه مجلس 10 روز به نمایندگان، 15 روز به کمیسیون ها و 15 روز به کمیسیون تلفیق فرصت داده شده تا در مورد لایحه بودجه اظهار نظر کنند. باید این 3 مرحله طی شود تا لایحه بودجه به مجلس برسد. لذا بودجه به دلیل طولانی شدن زمان به صحن علنی نمی رسد و با توجه به جدول زمان بندی فعلی ابلاغ بودجه تا پایان سال مقدور نیست و البته رئیس مجلس می تواند با اختیارات خود و طبق آیین نامه رسیدگی به لایحه بودجه را تسریع دهد.

باهنر در پاسخ به سئوالی در خصوص آینده مجلس خبرگان رهبری گفت: اعضای مجلس خبرگان خود قادر به تصمیم گیری در خصوص آینده ریاست این مجلس هستند و اشخاصی که در مورد کاندیداتوری ریاست مجلس خبرگان مطرح می شوند هر کدام مزیت های خاصی دارند و ممکن است همه مزیت ها در یک نفر جمع نشود و البته اتفاقات و تحرکات اخیر می تواند در آینده ریاست مجلس خبرگان تاثیرگذار باشد.

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به فعالیت های انتخاباتی جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: سیاست راهبردی این جبهه در 3 مطلب خلاصه می شود که مورد اول آن انتشار منشور اصولگرایی توسط جامعتین بود که جبهه پیروان خط امام و رهبری این منشور را به صورت کامل پذیرفت و معتقد است وحدت حداکثری اصولگرایان در سایه جامعتین محقق می شود و البته جامعتین نیز اعلام کرده که دخالت مصداقی در این منشور را نخواهد داشت.

وی ادامه داد: هیئت 3 نفره اصولگرایان که حاصل جلسه 30 نفره اصولگرایان با رئیس جمهور بود در حال حاضر مشغول بحث و گفتگو است و هر گاه که صلاح باشد نتایج این جلسات را به صورت کامل اطلاع رسانی می کند. ولی در خصوص کلیت این جلسات مورد تایید رئیس جمهور و جامعتین است و هر زمان که به نتیجه ای برسد جبهه پیروان خط امام و رهبری به صورت کامل با این تصمیمات همراهی می کند.

باهنر در ادامه با بیان اینکه جبهه پیروان خط امام و رهبری، ستاد اجرایی را تشکیل داده است گفت: این جبهه به دنبال گسترش اصولگرایی در همه کشور و ایجاد وحدت نسبی در میان همه اصولگرایان است چرا که وحدت صد در صدی هیچ گاه محقق نمی شود اما همه ما مکلف هستیم به سمت وحدت ملی حرکت کنیم.

وی در ادامه در خصوص حضور متکی در فعالیت های انتخاباتی جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: این موضوع اتفاق جدیدی نیست و آقای متکی عضو شورای مرکزی این جبهه بوده و در زمان حضور در وزارت خارجه به دلیل مسئولیت در این جلسات حاضر نمی شدند و هنگامی که از این مسئولیت فارغ شدند در بیشتر جلسات این جبهه شرکت می کند.

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین ادامه داد: هم اکنون شخصیت های حقیقی و حقوقی به دنبال فعالیتهای انتخاباتی هستند و سعی دارند تلاش هایی در جهت افزون تر کردن ظرفیت های اصولگرایی را آغاز کنند اما همگرایی میان آنها بستگی به خود احزاب و گروه ها دارد.

باهنر در خصوص حضور کیان تاجبخش یکی از متهمان امنیتی فتنه 88،در یکی از جلسات جامعه اسلامی مهندسین اظهار داشت: وی جزء یکی از تئوریسین های جنگ نرم بوده است و ما احساس کردیم لازم است اعضای شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین از دیدگاه های وی بهره برداری کنند اما قاعدتا وی از دید ما به عنوان یک نیروی خودی نبوده و ما تنها از وی به عنوان تئوریسین جنگ نرم استفاده کردیم.

وی همچنین در در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص آینده موسوی و کروبی و مطالبه عمومی مبنی بر محاکمه آنها گفت: مردم در چند ماه اخیر تکلیف خود را با سران داخلی فتنه مشخص کرده اند و مطالبات خود را در قیام عظیم نه دی به مسئولان اعلام کردند.

وی افزود: در خصوص تصمیم مسئولان نظام برای محاکمه موسوی و کروبی باید گفت که مجموعه نظام و مراکز امنیتی کاملا در جریان تحرکات موسوی و کروبی قرار دارند و در محدود کردن فعالیت های آنها هیچگونه تردیدی وجود ندارد چرا که این کار خواسته عمومی مردم است.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین ادامه داد: در خصوص میزان جرم و محاکمه آنها قوه قضاییه و قاضی پرونده که اجازه قضاوت و رسیدگی به فرایند قضایی را دارد تصمیم گیر است و باید در این پرونده فرایند و ایین دادرسی به طور کامل طی شود تا قوه قضاییه نظر خود را مشخص نماید.

باهنر در خصوص کمیته رفع اشکالات میان مجلس و دولت نیز اظهار داشت: این کمیته کار ویژه ای را نتوانسته انجام دهد چرا که مدیریت قوا بر عهده مقام معظم رهبری است و قانون اساسی به دلیل جامع بودن هیچ گاه اجازه نمی دهد مشکلی درکشورمان به بن بست برسد و سلایق مختلف در میان قوا امری طبیعی است چرا که در کشور 70 میلیونی با وجود کارگزاران مختلف اختلاف سلیقه و تنوع امری طبیعی است.

وی ادامه داد: قانون اساسی رهبری را در اصل 110 قانون به عنوان تنظیم کننده روابط قوا مشخص کرده و در خصوص مسائلی که در مورد اختلافات قوا مطرح می شود نیز سران قوا باید سعی کنند این مسائل را به صورت داخلی مطرح کنند و از رسانه ای کردن آنها پرهیز کنند چرا که صدور بیانیه در شرایط فعلی ضروری نیست.

وی افزود: جریان هایی در میان فعالان سیاسی وجود دارند که به دنبال ایجاد التهاب هستند و باید از مسئولان خواهش کنیم به دنبال زیاده خواهی و انحصار طلبی نباشند.

باهنر در پاسخ به سئوالی در خصوص کاندیداتوری خود برای انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم افزود: به هیچ وجه قصد ورود به انتخابات ریاست جمهوری را ندارم. البته در عالم سیاست هیچ چیز غیر ممکنی وجود ندارد.

وی افزود: رسانه ای کردن انتخابات ریاست جمهوری در شرایط فعلی بسیار زود است چرا که انتخابات مجلس بر روی انتخابات ریاست جمهوری تاثیرگذار خواهد بود و بهتر است منتظر نتایج انتخابات مجلس نهم باشیم.