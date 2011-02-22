اختصاص بودجه ویژه برای تامین امنیت خطوط لوله نفت و گاز

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا کاتوزیان با اشاره به ضرورت حفظ و نگهداری و افزایش حفاظت خطوط لوله انتقال نفت خام، فرآورده های نفتی و گاز طبیعی توسط وزارت نفت، گفت: اگر لازم باشد در بودجه سال آینده اعتبارات خاصی را برای تامین و حفاظت از خطوط سراسری نفت و گاز در نظر خواهیم گرفت تا از مشکلاتت فنی و غیر فنی در این خطوط جلوگیری شود.

نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در خانه ملت با تاکید بر اینکه بخشی از اتفاقات و انفجارهایی که در خطوط انتقال نفت و گاز رخ می‌دهد به خود وزارت نفت و شرکت ملی گاز مربوط می‌شود، تصریح کرد: این دستگاهها باید با استفاده از لوله‌های مناسب در خطوط انتقال و خارج کردن لوله‌های فرسوده از شبکه انتقال از وقوع چنین اتفاقاتی جلوگیری کنند.

وی با تاکید بر همراهی مجلس با دستگاههای دولتی برای حفاظت از خطوط انتقال انرژی در کشور، اظهار داشت: وزارت نفت و شرکت ملی گاز همواره برای تامین و حفاظت خطوط انتقال نفت و گاز بودجه‌هایی را داشته‌اند.

کاتوزیان ادامه داد: این طور نبوده است که این اتفاقات به دلیل کمبود بودجه و یا همراهی نکردن مجلس شورای اسلامی در تخصیص اعتبارات به وقوع پیوسته باشد.

به گزارش مهر، در حال حاضر ایران با در اختیار داشتن بیش از 200 هزار کیلومتر شبکه فشار قوی انتقال و توزیع گاز طبیعی پس از گازپروم روسیه بزرگترین شبکه گاز جهان را در اختیار دارد.

از سوی دیگر ر شرایط فعلی شبکه ملی نفت از وسعتی 14 هزار کیلومتری برخوردار است که برای انتقال نفت خام و فرآورده های نفتی به طور همزمان 175 مرکز انتقال نفت در مدار بهره برداری قرار دارد.

هم اکنون امکان انتقال روزانه دو میلیون بشکه نفت خام، بنزین، گازوئیل، نفت سفید، مازوت و سوخت هواپیما از طریق از مبادی تولید به مبادی مصرف وجود دارد.

پیش بینی می شود در برنامه پنجم توسعه با ساخت و بهره برداری از انبارها و پالایشگاههای جدید نفت در مجموع حدود هفت هزار کیلومتر به وسعت شبکه ملی نفت ایران افزوده شود.