گفتگوی زنده متخصصان ایرانی با محققان بنیاد پژوهشی قلب آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شیراز و رئیس پنجمین کنگره قلب و عروق خاورمیانه خاطرنشان کرد: در پنجمین کنگره قلب و عروق خاورمیانه که از چهارم تا ششم اسفند ماه در هتل ارم کیش برگزار می‌شود بطور زنده با پژوهشگران بنیاد پژوهشی قلب آمریکا در ارتباط خواهیم بود و پژوهشگران ایرانی در زمینه بیماریهای قلب و عروق با این بنیاد پژوهشی معتبر به صحبت و گفتگو می‌نشیند.

دکتر محمد جواد زیبایی نژاد تاکید کرد: محور گفتگوها پیرامون استنت گذاری در شریان‌های کاروتید، نحوه بالون و استنت گذاری در بیماران با سکته حاد قلبی و نحوه مواجهه با تنگی مجدد در بیماران با استنت قبلی است.

وی تصریح کرد: همچنین در ارتباط زنده با بیروت در مورد داروهای آنتی پلاکتی جدید در درمان بیماری‌های قلبی با پژوهشگران لبنانی تبادل تجربه می‌شود.

دکتر زیبایی نژاد اعلام کرد: در کنگره امسال که با حضور بیش از 700 نفر از متخصصان و فوق تخصص‌های قلب، داخلی، جراحی قلب، بیهوشی قلب، تغذیه، رادیولوژی و پرستاران سی سی یو و آی سی یو برگزار می شود. نزدیک به 40 سخنرانی و 140 پوستر به زبان انگلیسی ارائه و به بهترین مقالات تا سقف 5000 دلار جایزه ارائه می‌شود. همچنین دستیاران قلب در برنامه آموزشی Board Review شرکت می‌کنند.

رئیس پنجمین کنگره قلب و عروق خاورمیانه گفت: این کنگره برای متخصصان و جراحان قلب از 12 امتیاز بازآموزی برخوردار خواهد بود. همچنین این کنگره برای دیگر رشته‌ها 6 امتیاز و برای پزشکان عمومی تا 9 امتیاز بازآموزی خواهد داشت. برای سخنران‌ها نیز بابت هر سخنرانی سه امتیاز در نظر گرفته شده است.