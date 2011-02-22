کمبود کالاهای اساسی در گلستان وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی کهنسال ظهر سه شنبه در نشست این سازمان افزود: با کسانی که اقدام به افزایش غیر منطقی قیمت کالا و خدمات می کنند، برخورد جدی صورت می گیرد.

وی ضمن اشاره به مهمترین فعالیتهای انجام شده از سوی این سازمان در سال جاری، به ارائه گزارش عملکرد اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها پرداخت و برنامه های تنظیم بازار، طرح نظارتی ویژه نوروز 1390 و نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا در استان را نیز تشریح کرد.

کهنسال تصریح کرد: در راستای اجرای مطلوب قانون هدفمند سازی یارانه ها، سازمان بازرگانی گلستان با همکاری سایر دستگاههای اجرایی ، فعالیت های چشمگیری را در استان به نمایش گذاشت.

وی در ادامه با اشاره به طرح نظارتی ویژه نوروز 1390 نیز خاطرنشان کرد: این طرح با هدف اعمال سیاست های تنظیم بازار و اصلاح نظام توزیع در بخش کالا و خدمات (به منظور جلوگیری از افزایش غیر منطقی کالا و خدمات) همزمان با سراسر کشور، از اول اسفند ماه در استان آغاز شده است و تا دهم اردیبهشت سال آتی ادامه دارد.

این مسئول بخش بازرگانی گلستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برپایی نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا گفت: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده ، این نمایشگاهها به زودی در هفت شهر استان برگزار می شود و اجناس و کالاها تا 15 درصد زیر قیمت متعارف روز در بازار به مصرف کنندگان عرضه می شود.