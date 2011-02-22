جدول درآمدهای دولت در بودجه 90 منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در لایحه بودجه سال آینده کل کشور بیش از 63 هزار و 923 میلیارد تومان ردیف درآمدی برای دولت پیش بینی شده است که از این میزان، بیش از 39 هزار میلیارد تومان به درآمدهای مالیاتی مربوط می‌شود.

ریز درآمدهای دولت به شرح جدول ذیل است:

جدول درآمدهای دولت در بودجه 90 (ارقام گرد شده‌اند) درآمدهای مالیاتی 39294 میلیارد تومان درآمدهای ناشی از مالکیت دولت 20069 میلیارد تومان درآمدهای ناشی از فروش کالا و خدمات 2387 میلیارد تومان درآمدهای ناشی از جرایم و خسارات 631 میلیارد تومان درآمدهای متفرقه 541 میلیارد تومان کل درآمدهای دولت 39294 میلیارد تومان

به گزارش مهر، در لایحه بودجه سال آینده بیش از 59 هزار میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری دارایی ‌های سرمایه ‌ای پیش بینی شده است که از این رقم، 57 هزار و 720 میلیارد تومان به منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی اختصاص دارد.