نداشتن پیست اختصاصی به اسکی لطمه زده است/ ششمی آسیا افتخار بزرگی است

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی ساوه شمشکی در نشست خبری ظهر امروز فدراسیون اسکی با اشاره به عملکرد کاروان ایران در بازیهای آسیایی 2011 آلماتی قزاقستان ضمن بیان مطلب فوق گفت: نتایج اسکی بازان ایران در بازیهای زمستانی آسیایی بسیار ارزشمند بود اما برای تداوم این موفقیت ها و ارتقای جایگاه ایران در مسابقات 2016 فدراسیون نیاز به در اختیار داشتن پیست تخصصی برای انجام تمرینات ورزشکاران دارد.

وی اضافه کرد: اگر نتوانیم چنین پیست هایی را در اختیار داشته باشیم باید همچنان از سایر پیست ها که در روزهای شنبه تا پنجشنبه و تنها در ایام تعطیل در اختیار ماست می توانیم استفاده کنیم. اگر می خواهیم 6 سال دیگر در مسابقات آسیایی موفق باشیم نیاز است از امروز نوجوانان و جوانانمان برای آن مسابقات به صورت تخصصی پرورش دهیم. نفراتی که به علت تحصیل تنها روزهای پنجشنبه و جمعه می توانند تمرینات خود را پیگیری کنند.

رئیس فدراسیون اسکی با بیان اینکه قصد دارد در نشست آینده اش با علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی درخواست کتبی خود و ورزشکاران را در این خصوص ارائه کند تا هماهنگی لازم با شرکت تجهیز برای اختصاص چنین پیستی به فدراسیون افزود: انتظار ما این است برای پیشرفت رشته اسکی نیاز به پیست های تخصصی وجود دارد تا ورزشکاران بهتر بتوانند خود را برای حضور در مسابقات بین المللی آماده کنند.

وی با تاکید بر اینکه پیشنهاد برگزاری مسابقات دو دوره گذشته بازیهای آسیایی زمستانی را مطرح کرده بودند اما به علت اینکه نمی توان کل مسابقات را در ایران برگزار کرد درحال حاضر قصد چنین پیشنهادی را ندارد، تصریح کرد: البته ما میزبانی مسابقات جوانان آسیا در سال آینده را به دست آورده اما برای میزبانی مسابقات جهانی باید امکاناتی از جمله پیست های مناسب و وجود هتل، بیمارستان، مخابرات و .. در کنار این پیست ها وجود داشته باشد ضمن اینکه برای درخواست نامزدی باید 400 هزار دلار به حساب فدراسیون جهانی واریز کنیم و بعد در صورت تایید کارشناسان و رای دادن شورای فدراسیون جهانی می توانیم میزبان باشیم.

ساوه شمشکی حمایت کامل از بخش خصوصی را یکی دیگر از عوامل پیشرفت دانست و خاطرنشان کرد: بخش خصوصی به تنهایی نمی‌تواند هم پیست تزریق کرده و هم راههای ارتباطی به پیست را کنترل کند. البته امسال وزارت راه اعلام کرده است مسیر شمشک به دیزین را زیر نظر می گیرد و همیشه آن را باز نگه می دارد که این مسئله بیش از گذشته به بخش خصوصی کمک خواهد کرد.

وی در بخش دیگری از این نشست در مورد همزمانی مسابقات بازیهای آسیایی زمستانی با مسابقات المپیک دانشجویی اظهار داشت: ما بر اساس اعتبار مسابقات آسیایی نفرات برترمان را به این مسابقات اعزام کردیم و در حالی که فدراسیون دانشجویی حاضر به اعزام نفرات به المپیک دانشجویی نبود ما با انجام هماهنگی های لازم و قبول بعضی از امکانات شرایط اعزام تیم را به این مسابقات فراهم کردیم. همین که در زمان ورود تیم ایران به محل انجام رژه رئیس جمهور ترکیه از جا بلند شده و تیم ایران را تشویق می کند و در نهایت 40 هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه همزمان به تشویق تیم ایران می پردازند ارزشی بیش از مدال برای اسکی ایران دارد.

خبرنگاری پرسید "برای کاهش اختلاف اسکی ایران با اسکی روز دنیا چه برنامه ای دارید" که ساوه شمشکی این گونه پاسخ داد: اردوهای کوتاه مدت نمی تواند برای رشد اسکی مفید باشد. ما برای اینکه به عرصه های جهانی نزدیک شویم همانند تیم های مطرح دنیا و حتی تیم هایی مانند ژاپن و کره باید در ماه تابستان حداقل 2 ماه اردوهایی در کشورهایی مانند استرالیا و نیوزلند که در آن زمان فصل زمستانشان است حضور داشته باشیم. ما در یک فصل نمی توانیم همزمان هم تمرین کنیم و هم مسابقه دهیم که این مسئله باعث خستگی بیشتر ورزشکاران می شود همان طور که در پایان مسابقات بازیهای زمستانی آسیایی بلافاصله مربی تیم بعد از یک روز استراحت از بازیکنان خواست تمرینات را آغاز کنند تا زمان را از دست ندهند.

وی در بخش دیگری از این نشست در مورد عملکرد اسکی بازان ایران در بازیهای آسیایی زمستانی در آلماتی قزاقستان که منجر به شکستن طلسم مدال نگرفتن اسکی بازان ایران در چنین رقابتهایی شد، گفت: ما در حالی که تنها 9 ورزشکار در این مسابقات داشتیم و نسبت ورزشکاران ما در قیاس با سایر کشورها یک پنجم بود توانستیم با کسب مدال های ارزشمند در نهایت در رده ششم جدول رده بندی این مسابقات قرار بگیریم.

وی اضافه کرد: قزاقستان با 164 ورزشکار در مقام نخست قرار گرفت، ژاپن با 102 ورزشکار ، کره جنوبی با 107 ورزشکار، چین 131 ورزشکار و مغولستان با 53 ورزشکار رده های دوم تا پنجم را به خود اختصاص دادند اما ایران با 9 ورزشکار به یک مدال نقره و دو برنز ارزشمند دست یافت.

وی کسب چنین موفقیت هایی را حاصل حمایت مسئولان سازمان ، کمیته ملی المپیک، برنامه ریزی خوب فدراسیون و حمایت های پیشکسوتان و رسانه ها دانست و تاکید کرد: ما طی برنامه ریزی پنجساله که آن را به سازمان ارائه کردیم اهدافمان را در زمینه های همگانی، قهرمانی و توسعه و تجهیز زیرساختها پیش بردیم و با توجه به اینکه ما ورزشی دور از شهر و در دامنه کوهها هستیم و امکانات بسیاری از رشته ها را نداریم اما با یک برنامه ریزی منسجم توانستیم با تقویت مسابقات لیگ و برنامه ریزی مناسب در نهایت در بازیهای آسیایی زمستانی نتایج ارزشمندی را کسب کنیم.

ساوه شمشکی در این خصوص ادامه داد: ما ابتدا لیگ را که از سال 83 کارش آغاز شد به صورت داخلی برگزار کردیم اما از سال سوم فدراسیون جهانی با پیشنهاد ما موافقت کرد و با قرار گرفتن لیگ مان در تقویم جهانی توانستیم ورزشکارانمان را در رنکینگ های بین المللی قرار داده تا با استفاده از امتیازهایی که ورزشکارانمان می گیرند شانس حضور در مسابقات مهم بین المللی را کسب کنیم.

وی با بیان اینکه خوشبختانه پیست های دیزین، شمشک، دربندسر ، توچال یکی از پیست های شیراز و سهند تبریز نیز مورد تایید فدراسیون جهانی قرار گرفته است افزود: امروز اسکی ما به این جایگاه رسیده است که در بین 108 کشور عضو که 32 کشور آن یک رای، 19 کشور آن 2 رای، 15 کشور آن 3 رای و مابقی در کنگره جهانی بدون رای هستند تعداد آرای خود را در مجامع بین المللی از یک رای به 2 رای ارتقا دهیم که خوشبختانه این موفقیت بزرگی است. امروز ما با حمایت فدراسیون جهانی به جایگاه خوبی دست پیدا کرده ایم که ماحصل آن حضور ورزشکاران ما در المپیک ونکور 2012 بود که در این بین برای نخستین بار در تاریخ ورزش خانم اسکی باز ایرانی توانست در المپیک شرکت کند.

وی همچنین افزود: مشکل امسال ما پیش از حضور در بازیهای آسیایی زمستانی نباریدن برف بود به همین دلیل در حالی که قرار بود تمریناتمان را از اول آذرماه برگزار کنیم با 52 روز تاخیر آن را آغاز کردیم به همین دلیل است که می گویم باید پیست های ما به دستگاههای برف ساز مصنوعی که برای انجام تمرینات بسیار عالی است مجهز شود و در چنین روزهایی تمرینات ملی پوشان عقب نیفتد.

وی ایجاد تغییرات در نحوه برگزاری بازیهای آسیایی زمستانی را یکی از دلایل اعتراض تیم های شرکت کننده در این مسابقات دانست و تاکید کرد: متاسفانه شورای المپیک آسیایی هم از قزاقستان حمایت کرد زیرا میزبان می توانست 5 رشته را تغییر دهد که این تغییرات خصوصا در رشته های آلپین و رشته های سرعت با مشکل مواجه شدیم زیرا ما در این رشته ها تمرین نداشتیم حتی اردوهایی که در اتریش و بلغارستان برگزار کردیم به علت آنکه روی برف مصنوعی بود نتوانستیم رشته های سرعت را در آن انجام دهیم.

ساوه شمشکی افزود: به دلیل نباریدن برف پیش از مسابقات و تغییرات کشور میزبان در نحوه برگزاری مسابقات به مسئولان سازمان کمیته المپیک قول مدال آوردن ندادیم به همین دلیل در بسیاری از رشته ها تعداد نفرات ما کاهش یافت و در مجموع از 15 شرکت کننده ما 9 نفر را به مسابقات اعزام کردیم البته ما از مسئولان مسابقات درخواست کردیم 10 روز زودتر با هزینه شخصی به محل برگزاری مسابقات برویم که خوشبختانه این مسئله به ما کمک کرد در بعضی از رشته ها به مدال دست یابیم.

وی با تاکید بر اینکه در این مسابقات فاصله 5 ثانیه ای ورزشکارانمان با اسکی بازان آسیا به زیر یک ثانیه رسید افزود: این مسئله به ما خیلی کمک کرد تا با امیدواری بیشتر در دو بخش بانوان و آقایان برای حضور در مسابقات بین المللی آماده شویم.

ساوه شمشکی در پایان کسب مدال در مسابقات صحرا نوردی را که برای اولین بار با قوانین جدید برگزار شده بود را موفقیت بزرگ دانست و گفت: این مسابقات هم راهپیمایی بود هم جهت یابی و ورزشکاران باید 30 کیلومتر را در زمان کمتر و در حالی طی کنند که تمام موانع موجود در مسابقه را پشت سر بگذارند و گرنه حذف می شوند. ما حتی عضو فدراسیون جهانی این رشته هم نبودیم که به دلیل موفقیت ورزشکارانمان رئیس نروژی این بخش عضویت ما را پذیرفت و ما هم به جمع 35 عضو این کمیته اضافه شدیم.