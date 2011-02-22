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۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۴۶

انصراف چهار نماینده مجلس از طرح سئوال از وزرای ارشاد و بازرگانی

انصراف چهار نماینده مجلس از طرح سئوال از وزرای ارشاد و بازرگانی

چهار تن از نماینده مجلس از طرح سئوال خود از وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و بازرگانی انصراف دادند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، امیدوار رضایی عضو هیئت رئیسه مجلس پیش از پایان جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس موارد اعلام وصولی را قرائت کرد.

بر این اساس، حجت‌الله علیخانی نماینده قزوین و امیر طاهرخوانی نماینده تاکستان از طرح سئوال خود از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص علت تبعیض در توزیع یارانه مطبوعات انصراف دادند.
 
همچنین الیاس نادران نماینده تهران و محمد دهقان نماینده چناران از طرح سئوال خود از وزیر بازرگانی در خصوص علت نابسامانی در واردات انواع داده‌ها و کالاها به کشور انصراف دادند.
 
در جلسه علنی امروز مجلس سئوال محمدرضا خباز نماینده کاشمر از وزیر آموزش و پرورش در خصوص علت عدم اجرای برنامه کاری ارائه شده در زمان رای اعتماد در مجلس، اعلام وصول شد.
 
کد مطلب 1259039

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