حجت الاسلام قرائتی یک نعمت برای نظام است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی بابایی در مراسم تودیع حجت الاسلام قرائتی رئیس سازمان نهضت سواد آموزی که صبح روز سه شنبه در وزارت آموزش و پرورش و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد، وجود قرائتی را یک نعمت برای نظام دانست و گفت: نهضت سوادآموزی، بخشی از خدمات ایشان است.

وی به برخی ویژگی‌های شخصیتی حجت الاسلام قرائتی مانند اسیر نشدن در حزب یا گروه خاص، مردمی ماندن و ذی طلبگی اشاره کرد و ادامه داد: به دلیل اهل فن بودن و دیدگاه‌های تربیتی آقای قرائتی از ایشان دعوت کردیم و خواستیم مشاوره آموزش و پرورش نهضت سوادآموزی را بپذیرند.

وزیر آموزش و پرورش خطاب به حجت الاسلام قرائتی گفت: معلمی از نوع خوب آن، مهم‌ترین ویژگی شما نزد مردم است، همان گونه که امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) معلم بوده و معلم نیز هستند.

حاجی بابایی با دعوت از تمامی مسئولان نظام برای مشارکت در امر سوادآموزی در کشور افزود: 50 هزار مدرسه ابتدایی و 13 هزار مدرسه غیردولتی در کشور وجود دارد که می توانند با عقد قرارداد با افراد با صلاحیت در امر سوادآموزی در این زمینه مشارکت جدی داشته باشند.

حاجی بابایی در ادامه باقرزاده را که پیش از این در سمت معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی فعالیت می‌کرد به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی و هژبری را که مدیریت کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی را عهده‌دار بود به جای وی در سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی منصوب کرد.