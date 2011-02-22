به گزارش خبرگزاری مهر، این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: به طور کلی شعر در ذات خود همزمان و همراه با مصائب و شادیهای اجتماعی شکل میگیرد از این رو شاعران در طول تاریخ نمایندگان وجدان بیدار مردم بودهاند.
شجاعی کیاسری ادامه داد: با مرور شعرهای مختلف از شاعران گوناگون در مییابیم که سرایندگان آنها یا در حال وجد وسرور بودهاند و یا در حزن و اندوه ناشی از وضعیت حاکمیت و مردم روزگار خود، و شعرهایشان بیانگر همین احساسات بوده است.
وی با تأکید بر معنا و مفهوم زمانی شعر، یادآور شد: شعر انقلاب، شعر دفاع مقدس و شعر دوران صلح به لحاظ زبانی و ویژگیهای محتوایی از یکدیگر قابل بازشناسی هستند و کارشناسان به راحتی آنها را از هم تمیز میدهند.
شجاعی کیاسری برگزاری جشنواره شعر فجر را اقدامی در جهت پاسداشت شعر انقلاب دانست و متذکر شد: زنده نگه داشتن آرمانهای انقلاب و ارزشهایی که مردم با کوشش و زحمت فراوان خلق کردهاند، کار ارزندهای است که خوشبختانه مورد اقبال جامعه فرهنگی کشور هم قرار گرفته است.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی گفت: امیدوارم طی سالهای آتی با ارزیابی فعالیتهای دورههای گذشته و تکمیل نواقص موجود با ظرفیتهای بالاتری در زمینه شعر کشور مواجه باشیم و بالندگی ادبیات انقلاب را نظاره کنیم.
پنجمین جشنواره بین المللی شعر فجر هفتم اسفند ماه در تالار شریعت زاده کتابخانه ملی افتتاح خواهد شد.
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