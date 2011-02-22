دو هزار اثر به جشنواره نقاشی دفاع مقدس اردبیل ارسال شد

ذکی الله خوشبخت روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: این جشنواره از آبان ماه سال جاری کار خود را آغاز کرده بود و کودکان و نوجوانان سراسر کشور آثار خود را در بخشهای مختلف به دبیرخانه جشنواره ارسال کرده اند.

وی مزار شهدا، دیدار از خانواده های شاهد، صحنه های حضور و دفاع رزمندگان در جبهه ها، بمباران شهرها و روستاهای کشور و حضور نوجوانان بسیجی در پشت سنگرهای مبارزه حق علیه باطل از جمله موضوعات این جشنواره عنوان کرد.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان با اشاره به افزایش 30 درصدی آثار رسیده به دبیر خانه این جشنواره در مقایسه با سال گذشته خاطر نشان کرد: در این جشنواره علاوه بر تجلیل از برگزیدگان نقاشیهای برتر، به تمامی شرکت کنندگان گواهینامه حضور در جشنواره هدایایی اهدا خواهد شد.

وی با بیان اینکه هم اکنون آثار رسیده در مرحله داوری نهایی است، افزود: مراسم اختتامیه جشنواره نقاشی کودکان و نوجوانان دفاع مقدس ششم اسفند ماه جاری در اردبیل برگزار خواهد شد.

خوشبخت برگزاری این جشنواره ها را در ترویج فرهنگ دفاع مقدس به نسل جدید و جذب آنها به این مباحث موثر دانست و ابراز داشت: بی شک ترویج این فرهنگ در قالب جشنواره های هنری علاقه مندی نسل چهارم انقلاب را به فرهنگ ایثار و شهادت افزایش می دهد و در آینده شاهد حرکت خود جوش آنها در برگزاری چنین برنامه ها خواهیم بود.

جشنواره "خاطرات حماسه دفاع مقدس" در اردبیل برگزار می شود

وی همچنین از برگزاری جشنواره خاطرات حماسه دفاع مقدس در اردبیل تا پایان سال جاری خبر داد و تصریح کرد: مهلت ارسال آثار برای این جشنواره به پایان رسیده و تاکنون بالغ بر 200 خاطره از نویسندگان شایسته استان به دبیر خانه جشنواره راه یافته است.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان با بیان اینکه داوری آثار در سه روز آینده آغاز خواهد شد، اضافه کرد: داوری این جشنواره در سه مرحله انجام می شود و در پایان به آثار برتر بدون در نظر گرفتن محدودیت هدایایی اهدا خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به برگزاری این جشنواره برای نخستین بار در استان اظهار امیدواری کرد در سالهای آینده با اطلاع رسانی شایسته و بویژه حضور افرادی که خاطرات دوران دفاع مقدس را در سینه دارند، سطح کمی و کیفی این جشنواره ارتقا یابد.