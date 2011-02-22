برنامه سومین روز جشنواره موسیقی فجر

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه ها در بخش های مختلف رقابتی ، جنبی و سخنرانی در 9 تالار و سالن به شرح ذیل ارائه خواهد شد.

تالار وحدت :

- ساعت 18:30 گروه موسیقی "رستاک" به سرپرستی سیامک سپهری،ساعت 21 ارکستر سمفونیک صدا وسیما به رهبری محمد بیگلری پور.

سالن رودکی :

- ساعت 18:30 ارکستر"ارک" به سرپرستی محمدعلی صفدرزاده تنها و کوارتت زهی زروان به سرپرستی لاله فلاح پسند، ساعت 21 کوئینتت سازهای بادی و برنجی از کشور اسلواکی.

فرهنگسرای نیاوران:

- ساعت 16:30کنسرت "آواز ملل" با آواز نسرین ناصحی و شهلا میلانی ویژه بانوان، ساعت 21 ارکستر کامه راتا به رهبری کیوان میرهادی.

سالن اصلی تئاتر شهر :

- ساعت 20 گروه موسیقی "لیان" به سرپرستی محسن شریفیان.

تالار اندیشه :

- ارکستر مجلسی جوانان به رهبری بهروز وحیدی آذر.

سالن سوره حوه هنری :

-ساعت 19 کنسرت گروه موسیقی "دلکش اهواز" به سرپرستی محمد اسماعیل علیزاده و گروه "پاسبان حرم دل" به سرپرستی سیاوش اسماعیلی (بخش رقابتی موسیقی ایرانی ).

تالار ایوان شهر :

-ساعت 20 ارکستر "پاسارگاد" به رهبری حامد فقیهی و گروه کر "ملل" به رهبری دونا قوامی طهرانی (بخش رقابتی موسیقی ارکسترال).

فرهنگسرای ارسباران :

-ساعت 19 گروه موسیقی "نوای مخالف" به سرپرستی مسعود نجفی.

پژوهشکده فرهنگ و هنر :

-ساعت 16 "بررسی جایگاه موسیقی در رسانه های مکتوب ایران".