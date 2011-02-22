شعار قذافی در سرکوب مردم/ "می کشم یا کشته می شوم"

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القبس کویت، "معمر القذافی" در چند روز اخیر تهدیدات خود را علیه مردم معترض که تظاهرات آنها از شرق تا طرابلس، پایتخت لیبی در غرب را فرا گرفته عملی کرده است.

بر این اساس، قذافی شعار "می کشم یا کشته می شوم" را برای سرکوب شدید موج تصاعدی اعتراضات انتخاب کرده است و به نظر نمی رسد به راحتی و بدون خونریزی بیشتر حاضر به ترک قدرت شود.

دیکتاتور 42 سال اخیر لیبی آن طور که دیروز از زبان "سیف الاسلام" پسر ارشدش مطرح شد، اعلام کرد خونریزی در این کشور تا پایان اعتراضات و از بین بردن آخرین فرد معترض ادامه پیدا می کند.

این اظهارات با واکنش شدید مردم لیبی مواجه شد و آنان از روز گذشته شدت بیشتری به اعتراضات خود دادند.