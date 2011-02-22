  1. استانها
  2. سمنان
۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۴۰

بانک خازنی سه پست برق منطقه ای سمنان راه اندازی شد

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیر دفتر فنی معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای سمنان گفت: بانک خازنی سه پست 63.20 کیلوولت استان سمنان راه اندازی و وارد مدار شد.

غلامرضا اساسه در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: سه مجموعه بانک خازنی با ظرفیت 14. 4 مگاوات در پست های 63.20 کیلوولت صنعتی شرق 2 در شهرستان سمنان و ایوانکی و جنت آباد در شهرستان گرمسار، نصب و راه اندازی شد.

وی هزینه اجرای این پرو‍‍‍ژه ها را 150 میلیون تومان عنوان کرد و افزود: نصب و راه اندازی این سه مجموعه بانک خازنی، باعث بهبود وضعیت ولتاژ و کاهش تلفات دربخش فوق توزیع و آزاد سازی بخشی از ظرفیت خطوط 63 کیلوولت و ترانس های پست های مذکور شده است.

مدیر دفتر فنی معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای سمنان، افزایش قابلیت اطمینان و کیفیت انرژی الکتریکی برای مصرف کنندگان از مزایای اجرای این پروژه عنوان کرد.

کد مطلب 1259046

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه