بانک خازنی سه پست برق منطقه ای سمنان راه اندازی شد

غلامرضا اساسه در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: سه مجموعه بانک خازنی با ظرفیت 14. 4 مگاوات در پست های 63.20 کیلوولت صنعتی شرق 2 در شهرستان سمنان و ایوانکی و جنت آباد در شهرستان گرمسار، نصب و راه اندازی شد.

وی هزینه اجرای این پرو‍‍‍ژه ها را 150 میلیون تومان عنوان کرد و افزود: نصب و راه اندازی این سه مجموعه بانک خازنی، باعث بهبود وضعیت ولتاژ و کاهش تلفات دربخش فوق توزیع و آزاد سازی بخشی از ظرفیت خطوط 63 کیلوولت و ترانس های پست های مذکور شده است.