آذربایجان شرقی پایلوت تولید واکسن آنفلوآنزای انسانی شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ایرج خلیلی ظهر سه شنبه در جریان دیدار مشاور و نماینده سازمان بهداشت جهانی با استاندار آذربایجان شرقی گفت: شعبه شمال غرب موسسه رازی با توجه به سابقه درخشان در تولید انواع فراورده های بیولوژیک پزشکی و دامپزشکی از سوی WHO برای تولید آنفلوآنزای انسانی انتخاب شد.

وی گفت: این شعبه از مرکز تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در صورت اخذ تائیدیه نهایی از WHO و تزریق اعتبار مالی مورد نیاز، قادر است سالانه از 500 هزار تا پنج میلیون دوز واکسن آنفلوآنزای انسانی تولید و علاوه بر تامین نیازهای داخلی، نیاز کشورهای منطقه را نیز در قالب صادرات تامین کند.

به گفته این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی، اعتبار مورد نیاز برای راه اندازی فاز نخست خط تولید واکسن آنفلوآنزای انسانی که مطابق با استانداردهای سازمان بهداشت جهانی ساخته می شود 10 میلیارد ریال است.

وی تصریح کرد: پس از موافقت نهایی سازمان بهداشت جهانی و با سپری شدن فرایندی سه ساله، خط تولید واکسن انفلوآنزای انسانی در شعبه مرند مرکز تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی ایجاد خواهد شد.

خلیلی با تاکید بر آمادگی شعبه مرند مرکز تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی برای همکاری با سازمان بهداشت جهانی در تولید این واکسن، اظهار داشت: شعبه مرند علاوه بر دارا بودن زیرساخت های مربوط به دانش فنی و تخصص های لازم، از حیث مسایل زیست محیطی نیز فاقد مشکل خاصی است و این موضوع در بازدید نمایندگان WHO مورد تاکید قرار گرفته است.

مرکز تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی با 80 سال سابقه فعالیت در تولید انواع فرآورده های بیولوژیک پزشکی و دامپزشکی یکی از بزرگ ترین کمپانی های خاورمیانه است.

شعبه مرند به عنوان پایگاه شمال غرب مرکز تحقیقات واکسن و سرم سازی یکی از شش عبه این مرکز است که از اوایل دهه 70 به تولید انواع واکسن و سرم دامی و طیور می پردازد و ایجاد خط تولید واکسن آنفلوآنزای انسانی، نخستین فعالیت آن در حوزه انسانی خواهد بود.