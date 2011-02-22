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۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۲۶

گازرسانی شهرک صنعتی گرگان چهار میلیارد ریال هزینه دارد

گازرسانی شهرک صنعتی گرگان چهار میلیارد ریال هزینه دارد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان گفت: چهار میلیارد ریال برای اجرای عملیات گازرسانی به شهرک صنعتی گرگان 2 برآورد هزینه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید علی پورنبوی ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از اجرای این طرح افزود: این اعتبار برای شبکه توزیع گاز داخلی و احداث ایستگاه تقلیل فشار و اجرای خط انتقال هزینه می شود.

وی اظهار داشت: از این میزان دو میلیارد ریال توسط شرکت شهرک های صنعتی و دو میلیارد ریال دیگر نیز توسط شرکت گاز استان گلستان تامین خواهد شد.
 
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان افزود: حجم عملیات خاکبرداری این پروژه 10 هزار مترمکعب و طول پروژه حدود 5 کیلومتر است.
 
وی افزود: در ایام فجر با حضور مهندس "قناعت" استاندارگلستان و مدیران دستگاههای اجرایی استانی وشهرستانی،  واحد تولیدی محصولات لبنی در شهرک صنعتی گرگان 2 به بهره برداری رسید.
 
گلستان 22 شهرک و ناحیه صنعتی دارد.
 
 
کد مطلب 1259052

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