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۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۴۸

مصوبه امروز نمایندگان مجلس:

بررسی تردید در صلاحیت قاضی بر عهده دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات است

بررسی تردید در صلاحیت قاضی بر عهده دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات است

نمایندگان مجلس شورای شورای اسلامی تصویب کردند: از این پس بررسی تردید در صلاحیت قاضی بر عهده دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات است.

به گزارش خبرنگارپارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس ، در بخش رسیدگی به صلاحیت قضات در لایحه نظارت بر رفتار قضات، تصویب کردند که رسیدگی به صلاحیت قضاتی که صلاحیت آنان طبق موازین شرعی و قانونی از ناحیه مقامات مصرح در این قانون مورد تردید قرار می‌گیرد، ‌با "دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات" است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، به موجب این مصوبه صلاحیت قاضی می‌تواند توسط یکی از مقامات از جمله رییس قوه قضاییه، رییس دیوان عالی کشور، ‌دادستان کل کشور، روسای شعب دادگاه عالی و تجدیدنظر آن، دادستان انتظامی قضات و رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح به قضات آن سازمان مورد تردید قرار گیرد.
 
 
 
کد مطلب 1259055

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