روستای گلستان دشتی در خطر خسارت امواج دریا قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر در خورموج، سیدعلی هاشمی بعد از ظهر سه شنبه در جریان بررسی مشکلات این روستا اظهار داشت: این روستا با 180 خانوار و هزار نفر جمعیت در ساحل خلیج فارس فقط 12 متر تا دریا فاصله دارد .

وی افزود: روستای گلستان به 500 متر دیوار حفاظتی نیاز دارد تا از خسارت به منازل مسکونی جلوگیری شود .

فرماندار دشتی با بیان اینکه 500 نفر از اهالی روستای گلستان به شغل صیادی مشغول هستند، گفت: در صورت تامین اعتبار برای جلوگیری از پیشروی دریا اقدام می شود .