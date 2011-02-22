مدیریت مقام معظم رهبری الگویی برای جهانیان است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای قبل از ظهر سه‌شنبه در مراسم افتتاح همایش دو روزه رؤسای سازمان‌های قضایی نیروهای مسلح و دادستان‌های نظامی سراسر کشور که با عنوان مدیران، فرصت‌ها و چالش‌ها در سالن همایش‌های دادگستری کل استان قم برگزار شد، به تشریح ویژگی‌های یک مدیر مدبر پرداخت و گفت: مدیر موفق کسی است که برای کار خود برنامه و نقشه راه داشته باشد، امکانات و ابزار متناسب را تدارک ببیند و پیش بینی‌های لازم را تا آنجا که ممکن و مقدور است برای رویارویی با چالش‌ها بنماید.



وی داشتن سعه صدر، شجاعت، تصمیم گیری به موقع، تلاش و جدیت را از دیگر ویژگی‌های یک مدیر موفق برشمرد و افزود: یک مدیر کارآمد باید توجه داشته باشد که هدف خود را کوران طی مسیر فراموش نکند و غفلت نکند تا از مسیر منحرف نشود، گذشت داشته باشد چرا که در هر مجموعه همیشه همه عوامل همساز و هماهنگ نیستند لذا باید در موقع بروز برخی مشکلات گذشت پیشه کند.



آگاهی و علم مدیر یک باید به روز باشد



محسنی اژه‌ای تصریح کرد: همچنین یک مدیر به زیرساخت‌هایی نیز نیازمند است که یکی از آن‌ها معرفت و آگاهی است که هر چه قدر آگاهی و دانش و اطلاعات عمومی و تخصصی خود را بالا ببرد و به روز کند موفق‌تر خواهد بود.



وی خاطر نشان کرد: یک مدیر باید از دقت و قدرت تصمیم گیری برخوردار باشد و اگر دقت نداشته باشد ریزکاری‌ها را نمی‌بیند و اگر از قدرت بی‌بهره باشد اگر چه ریزه کاری‌ها را می‌بیند اما نمی‌تواند تلفیق کند و مدیر کلان لازم است تا دید خود را باز و گسترش دهد.



مدیر باید قدرت تشخیص صالح از اصلح و فاسد از افسد را داشته باشد



دادستان کل کشور در ادامه بیان ویژگی‌های مدیر موفق گفت: علاوه بر این‌ها مدیر باید بتواند سلاح و فساد و اولویت‌ها را تشخیص دهد یعنی اصلح را از صالح و افسد را از فاسد تمیز دهد که اگر از این ویژگی بی‌بهره باشد گاهی می‌بیند زمان، امکانات و بودجه او تمام شده و او وقت خود را صرف صالح کرده و اصلح بر زمین مانده و یا با فاسد برخورد شده و افسد همچنان باقی است.



وی خاطر نشان کرد: برای اینکه همه این ویژگی‌ها را داشته باشیم باید خود را به جایی وصل کنیم که همه این موارد بلکه اعلای آن را به صورت منطلق دارا باشد و آن خدای متعال است که همه آفرینش را آفریده و نسبت به خلق آن هدف داشته است و قدرت و توان دارد و مدیر مدبری برای همه امور است لذا اگر بخواهیم در هر زمینه‌ای توفیق داشته و موفق شویم باید خود را در دامنه مدیریت خدا تعریف کنیم و سعی کنیم از او طلب کمک کنیم که او همه چیز را داراست.



محسنی اژه‌ای همچنین به عوامل در یک مدیریت ضعیف اشاره کرد و اظهار داشت: ایمان مراتبی دارد و به هر میزان که ایمان انسان بیشتر باشد به مرکز نور نزدیک‌تر و افق برای او شفاف‌تر است و در مقابل، کفر هم مراتبی دارد مثلا گاهی انسان خدا را قبول دارد اما به معاد، امامت، ولایت فقیه و... اعتقاد ندارد و گاهی یکی از ضرورت‌های دینی را منکر می‌شود که مرتد از دین است و با او معامله کفر می‌شود و اینکه گاهی مدیریت ما ضعف دارد به خاطر این مسئله است که هر چه قدر ما در ایمانمان کم داریم به‌‌ همان میزان هم در امور لنگی داریم.



زاد و توشه تقوا عاملی برای مدیر موفق بودن



وی خاطرنشان کرد: و چنانچه تقوای الهی داشته باشیم خداوند در نیروهای ما چنان آرامش، نیرو و قدرتی قرار می‌دهد که بزرگی دشمن و مشکلات در نظرمان کوچک می‌آید و در مقابل گاهی یک مدیر برنامه دارد، پیش بینی چالش‌ها را هم کرده، ابراز و امکانات هم برای او محیا است و قدرت تصمیم گیری هم دارد اما نمی‌تواند تصمیم به موقع بگیرد و مردد می‌شود چون در دل خود تقوای ضعیفی دارد و راه را طولانی و سخت می‌بیند لذا ما برای اینکه از این دریای مواج و طولانی عبور کنیم و به هدف برسیم باید زاد و توشه تقوا داشته باشیم و به خدا توکل کنیم که اگر این گونه باشد قطعا یک مدیر موفق خواهیم بود.



دادستان کل کشور در ادامه در خصوص چگونگی برخورد با برخی مسائل در جامعه گفت: امروز ما در کشور شاهد مسائلی هستیم که از 32 سال قبل مطرح بوده و الان هم مطرح است و درآینده هم خواهد بود چرا که تا حق هست ظلم هست و تا ظلم وجود دارد مبارزه رقم می‌خورد و تا مبارزه هست ما نیز هستیم و مهم این مائیم که مسائل را چگونه می‌بینیم، چه طور با آن مواجه می‌شویم و چگونه از آن عبور می‌کنیم.



فتنه سال گذشته حادثه جدیدی در تاریخ انقلاب نبود



وی مسائل سال گذشته را مرحله جدیدی از در تاریخ بعد از انقلاب عنوان کرد و افزود: مسائل سال گذشته در تاریخ انقلاب حادثه و مرحله بی‌نظیری نبود اما از جهاتی هم با مراحل گذشته تفاوت داشت و از ناحیه کسانی مطرح شد که امر را بر بسیاری از افراد در جبهه نظام مشتبه کرد و یکی دیگر از مشخصات آن هم این بود که افرادی که به ظاهر در ابتدا پرچم اعتراض، بعد معترض و بعد مخالف را بر دوش گرفتند کسانی بودند که یک عقبه قابل توجهی را در طول 32 سال انقلاب با خود به همراه داشتند و همین هم، امر را برای کسانی که ابتدا موضع گرفتند و بعد نتوانستند موضوع و عمق قضیه را هضم کنند، مشتبه کرد.



مدیریت قوی مقام معظم رهبری در جریان مقابله فتنه سال گذشته



محسنی اژه‌ای ادامه داد: من نمی‌خواهم با تعصب با قضیه برخورد کنم اما ببینید مقام معظم رهبری طی سال‌های بعد از انقلاب چگونه بود، سعه صدر، تلاش و جدیت، خیرخواهی و دلسوزی او نسبت به افرادی که پرچم مخالفت را بر دوش گرفتند چقدر بود، مسائل داخلی و خارجی را چگونه رصد کرد، دست مخملی و چدنی پشت این قضیه را چگونه دید؛ ما باید واقعیت‌های فرارو را ببینیم و ببینیم مدیریت و افق دید، پیش بینی، برنامه ریزی و سعه صدر وی در مقابل افراد مختلف چگونه بود.



وی خاطرنشان کرد: در مقایسه افرادی بودند که سن آن‌ها از مقام معظم رهبری بیشتر بود و ادعای زیادی هم داشتند و اگر بخواهیم فهرست کارهای قبل و بعد از انقلابشان را هم ببینیم زیاد است اما نمی‌توانستند همه این مسائل را یک جا جمع بندی کنند و نمی‌توانستند هم اوضاع داخلی و هم خارجی را ببینند و این مدیریت قوی ایشان را می‌رساند و مدیریت یک کشور نه، بلکه مدیریت جهان اسلام در دست اوست.



دادستان کل کشور افزود: هم مقام معظم رهبری به سایر مسلمانان نگاه و توجه دارند و هم آنان در بلوک شرق و غرب و در آفریقا و آسیا از رهبر انقلاب استمداد می‌کنند و ایشان باید در مسائل مختلف از جمله سیاسی، انتظارات، استفتائات، مسائل اجتماعی و... پاسخگو باشند به علاوه مدیران در داخل کشور هم گاهی به جای آنکه باری از دوش ایشان بردارند، بلکه باری بر دوش رهبری می‌گذارند.



محسنی اژه‌ای خاطر نشان کرد: علت اینکه با آن همه مشغله موفقیت مقام معظم رهبری در مدیریت بالاست به دلیل آن است که خود را در دامنه مدیریت خداوند قرار داده و به خدا توکل کرده است و این باعث شده افق دید ایشان تا این اندازه بالا برود.