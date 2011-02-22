موج بیداری جهانی علیه آمریکا رو به گسترش است

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جلیلی صبح امروز در دیدار با رئیس مجلس ملی اکوادور و هیئت همراه، حرکت های مردمی علیه رژیم های دیکتاتوری از آمریکای لاتین تا خاورمیانه را تو دهنی ملت ها به آمریکا عنوان و اضافه کرد واشنگتن با تزویر نمی تواند چندین دهه پشتیبانی از این دیکتاتوری ها و استفاده از زور بر ضد ملت ها را بپوشاند.

وی همچنین با تأکید بر سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حمایت از مستضعفین جهان در مقابل مستکبرین اظهار داشت آمریکا در باتلاق حمایت از دیکتاتوری ها گرفتار است و تلاشهای مذبوحانه آنرا بیشتر فرو خواهد برد.

"کوردو" رئیس مجلس ملی اکوادور نیز در این ملاقات با تاکید بر نقش برجسته و تاریخی ایران در عرصه منطقه ای و جهانی اظهار داشت دیدگاه‌های مشترک کشورش در زمینه‌های سیاسی و بین‌المللی با جمهوری اسلامی ایران زمینه‌های خوبی را برای توسعه همکاری فیمابین ایجاد کرده و دولت و پارلمان اکوادور از توسعه و تقویت مناسبات با ایران در همه زمینه‌ها حمایت می کند.

هیئت اکوادوری با بیان اینکه آمریکای لاتین قربانی نفوذ امپریالیسم است که موجب فقر و بیچارگی این منطقه شده است بر لزوم همکاری گسترده و هدفمند دولت ها و ملل مستقل برای مقابله با توطئه های آمریکا تأکید کردند.