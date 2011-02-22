ایلام آماده استقبال از کاروانهای راهیان نور است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، استاندار ایلام صبح سه شنبه در جلسه ستاد کاروان راهیان نور با اعلام این خبر گفت: تمهیدات لازم برای استقبال و همچنین اعزام کاروانهای راهیان نور اندیشیده شده است.

اعلایی با اشاره به اینکه فلسفه وجودی کاروان راهیان نور استفاده از ظرفیت قوی و غنی دفاع مقدس است، افزود: در استان ایلام ظرفیتهای متعددی برای نشان دادن مقاومت و ایثار مردم استان در دوران دفاع مقدس وجود دارد.

دبیر ستاد کاروان راهیان نور استان ایلام هم در این جلسه از آمادگی استان ایلام برای استقبال از کاروان راهیان نور خبر داد و گفت: پارسال بیش از 128 هزار نفر از مناطق عملیاتی استان بازدید کرده اند.

سردار کاکی اسکان مناسب زائران، برپایی ایستگاههای صلواتی و نمایشگاههای مربوط به دفاع مقدس، بکارگیری خادمین وراویان وکمیته تهیه و تدوین بروشورهای معرفی مناطق عملیاتی استان را از جمله تمهیدات اندیشیده شده برای استقبال از کاروانهای راهیان نور اعلام کرد.

در جلسه ستاد کاروان راهیان نور دانشگاه ها و تمام دستگاه های اجرایی استان موظف شدند کاروانهای حداقل 100 نفره را برای بازدید از مناطق عملیاتی داخل وخارج از استان اعزام کنند.