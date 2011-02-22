به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش فیلم‌هایی درباره هنرمندان و هنرهای تجسمی از بخش‌های جنبی سومین تجسمی فجر است که در این بخش پنج فیلم ایرانی و خارجی نمایش داده می‌شود.

فیلم "نقش عشق" ساخته شهریار پارسی‌پور (سال 1369) شنبه هفتم اسفند و "کوچه پاییز" از خسرو سینایی (1378) یکشنبه، هشتم اسفندماه در سینما تک موزه هنرهای معاصر تهران برای علاقمندان به نمایش درمی‌آید.

"نقاشی ایرانی 3،2،1" از منوچهر طیاب (1380) دوشنبه نهم اسفندماه نمایش داده می‌شود. قسمت اول و دوم فیلم "مروری بر تاریخچه مختصر خط در ایران" ساخته حمید سهیلی مظفر 10 اسفند و قسمت سوم و چهارم این فیلم 11 اسفندماه نمایش داده می‌شود.

فیلم "ونسان و من" ساخته مایکل روبو (1990) آخرین فیلمی است که در بخش نمایش فیلم‌های جشنواره هنرهای تجسمی فجر پنجشنبه، 12 اسفندماه در سینما تک موزه هنرهای معاصر تهران نمایش داده می‌شود. فیلم‌های جشنواره تجسمی فجر ساعت 17 در موزه هنرهای معاصر تهران پخش می‌شود.

سومین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر در رشته‌های نقاشی، خوشنویسی، پوستر، سفال و سرامیک، نگارگری، عکاسی و کاریکاتور، رشته هنر جدید، همایش علمی، گنجینه هنر انقلاب، نمایشگاه آثار استادان در موزه هنرهای معاصر تهران، مؤسسه فرهنگی هنری صبا، فرهنگسرای نیاوران، برج آزادی، 23 استان و شش کشور تا 13 اسفندماه ادامه دارد.