پیست کارتینگ در دانشگاه آزاد اسلامی سمنان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، غلامحسن واعظی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در سمنان گفت: طرح مطالعاتی راه اندازی رشته پرطرفدار و مهیج کارتینگ از رشته های اتومبیل رانی در دستور کار این واحد دانشگاهی قرار گرفته است.

وی با اشاره به به وجود امکانات مناسب در دانشگاه آزاد اسلامی سمنان گفت: رشته ورزشی اتومبیلرانی پیشگام تحولات و تغییرات جدید صنعت خودروسازی در جهان است.

به گفته وی، این مسابقات بخشی از یک واحد تحقیقاتی است که کارخانه‌ها و شرکت‌های مختلف شامل ارائه مدل جدیدی از محصول خود به بازار آن را در پیست‌های مختلف مسابقات اتومبیلرانی به امتحان می‌گذارند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان ادامه داد: با توجه به پتانسیل مستعد موجود در منطقه، وجود شرکت های مختلف قطعه ساز در صنعت خودرو سازی و امکانات و تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی موجود در این واحد دانشگاهی در نظر است از این رشته به عنوان یک فرصت پژوهشی تحقیقاتی استفاده شود.

وی افزود: امکانات کارگاهی و استادان متخصص در زمینه صنعت خودرو سازی که در گروه مکانیک این واحد دانشگاهی به امر تدریس دانشجویان مشغول هستند امکان ورود دانشگاه به عرصه ساخت اتومبیل های مخصوص این رشته ورزشی را فراهم آورده است.

واعظی اضافه کرد: داشتن فضای مناسب برای احداث پیست استاندارد این رشته در مجموعه مجتمع دانشگاهی واحد سمنان مزیت دیگری است که ورود دانشگاه را به این رشته ورزشی ممکن می سازد.