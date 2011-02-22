سهم گرگان از پروژه های عمرانی فجر ناچیز بود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالرضا چراغعلی ظهر سه شنبه در نشست این شرکت افزود: بر اساس گزارش استانداری در دهه فجر امسال 1631پروژه عمرانی، تولیدی و اشتغالزایی با اعتباری بالغ بر 18 هزار و 107 میلیارد ریال در استان افتتاح و کلنگ زنی شده است و سهم گرگان از این تعداد تنها 147پروژه بوده است.

وی با تاکید بر اینکه علل پایین بودن تعداد پروژه های گرگان از برنامه های ویژه دهه فجر استان باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد، افزود: در سه سال گذشته بسیاری از دستگاه های اجرایی اعم از منابع طبیعی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و برخی از دستگاه های دیگر پروژه های خاص و تاثیرگذاری برای افتتاح نداشته اند.

این عضو شورای شهر گرگان با تاکید بر اینکه افتتاح پروژه های عمرانی در حوزه های مختلف گردشگری، خدماتی، رفاهی و فرهنگی می تواند گام موثری جهت توسعه پایدار شهر باشد، از رئیس شورا خواست ضمن دعوت از فرماندار و مسئولان شهرستان در صحن علنی شورای شهر مسائل و مشکلات مربوط به اجرایی نشدن برخی از پروژه ها و سهم ناچیز گرگان از پروژه های دهه فجر مورد بررسی قرار بگیرد.