دو گام اساسی دولت در حوزه سلامت عمومی/ همه مردم تحت پوشش بیمه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دکتر محمود احمدی نژاد صبح امروز سه شنبه در حاشیه‌ افتتاح مرکز علوم اعصاب و بخش «ICU» کشور در بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص) با تبریک ولادت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق(ع) با اشاره به ضرورت کمک به جانبازان و توجه به درمان آنان گفت: جانبازان کشورمان همه‌ هستی خود را برای عزت و عظمت کشور و آرمان‌های ملت ایران فدا کرده‌اند که باید به آنها توجه کرد.

رئیس جمهور درمان جانبازان را جزو پیچیده‌ترین و سخت‌ترین خدمات درمانی دانست و گفت: امیدوارم مشابه مجموعه مجهزی که امروز با همت مسئولان در بیمارستان خاتم‌الانبیا (ص) برای خدمت دهی به بخشی از جانبازان عزیزمان فراهم شده است در تمام استان ها ایجاد شود تا با توجه به اینکه مسافرت جانبازان قطع نخاع و شیمیایی از استان های دیگر به تهران مشکل است آنها بتوانند در استان های خود از این خدمات بهره مند شوند.

وی افزود: باید تا آنجا که امکانپذیر است سلامت جانبازان را حفظ و یا سطح سلامت آنها را ثابت نگه داشت که امیدوارم سال آینده دولت بتواند این بخش را قوی تر دنبال کند.

احمدی نژاد مجموعه های توانبخشی را از جمله نیازهای ضروری جانبازان دانست و با اشاره به اینکه برخی طرح ها و مجموعه هایی در مراکز استان ها شروع شده است، گفت: باید به جایی برسیم که در هر استان حداقل یک مجموعه توانبخشی وجود داشته باشد تا جانبازان برای تامین نیازهای خود به آنجا مراجعه کنند.

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های دولت در حوزه‌ سلامت عمومی گفت: دولت در بخش سلامت عمومی، دو اقدام اساسی را دنبال می‌کند که یکی از آنها توسعه‌ خدمات بهداشتی، سلامتی و درمانی کشور است و امیدوارم در سال آینده در این زمینه با یک جهش مواجه باشیم.

رئیس جمهور در ادامه سخنان خود به طرح بزرگ پزشک خانواده که در حال حاضر در روستاها اجرا می شود اشاره کرد و گفت: این طرح از سال آینده در شهرها نیز آغاز خواهد شد که امیدوارم در طول 2- 1 سال آینده نهایی شود.

وی با تاکید بر اینکه باید روند درمانی و رسیدگی به سلامت مردم کشور تغییر کند، اظهار داشت: هرمی که هم‌اکنون وجود دارد معکوس است، هرکس زمانی که کسالتی داشته باشد از همان ابتدا به پزشک متخصص مراجعه می‌کند در حالیکه درست نیست و سلامت همه افراد باید در ابتدا توسط پزشک عمومی بررسی شود تا به تشخیص پزشک عمومی، افراد به پزشک متخصص مراجعه کنند. امیدوارم به جایی برسیم که سلامت هر فرد تحت نظر یک پزشک خانواده باشد. این موضوع می تواند تحولی در بخش سلامت و درمان کشور ایجاد کند.

احمدی‌نژاد یکی دیگر از سیاست‌های دولت را گسترش بیمه‌ها بیان کرد و گفت:بیش از 90 درصد افراد جامعه تحت پوشش خدمات درمانی و بخش قابل توجهی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند که باید تلاش کرد تا همه‌ افراد جامعه تحت پوشش این دو بیمه قرار گیرند.

وی همچنین با تاکید بر اینکه بیمه ها باید تأمین کننده تمام خدمات حوزه سلامت مردم باشند گفت: باید تمامی خدمات سلامت و درمان تحت پوشش بیمه باشد در حالیکه هم‌اکنون برخی بیماری‌ها به‌خصوص بیماری‌های خاص و صعب العلاج تحت پوشش بیمه نیستند و خانواده ها هزینه‌های بسیار سنگینی برای درمان بیماران خود پرداخت می کنند که امیدوارم در سال آینده در این زمینه یک گام بلند برداشته شود.

رئیس جمهور همچنین خاطر نشان کرد: همه باید به سلامت خود اهمیت دهند زیرا حفظ سلامت یک اصل است اگر سلامتی باشد همه چیز خواهد آمد و برای انسان شیرین خواهد بود ولی اگر سلامتی از دست برود هیچ چیز در زندگی لذت و شیرینی ندارد .

گفتنی است در حاشیه این مراسم تعدادی از جانبازان دوران دفاع مقدس در دیدار صمیمی و دوستانه با رییس جمهور ، مشکلات و نیازهای جامعه جانبازان کشور را در میان گذاشتند .

درخواست مراکز توانبخشی و کلینیک هایی تخصصی در سراسر کشور، مناسب سازی سفرهای هوایی ، ریلی و بین شهری جانبازان ، معیشت جانبازان نخاعی ، ورزش جانبازان و بیمه از جمله پیشنهاداتی بود که در این نشست صمیمی مورد بحث قرار گرفت .





