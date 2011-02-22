عملیاتی کردن اصلاح کدینگ شهرداری تا پایان اردیبهشت90

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مناف هاشمی در جلسه امروز شورای اسلامی شهر و در جریان ارائه گزارش عملکرد شش ماهه اول سال جاری شهرداری اظهار کرد : از 18 بهمن ماه طی یک برنامه زمان بندی اصلاح کدینگ را به صورت روزانه و با حضور یک تیم کارشناسی از حوزه مالی و یک تیم کارشناسی از حوزه بودجه در قالب هر سر فصل آغاز کردیم.

وی افزود: با تمام تعهدات پذیرفته ایم که این نگرانی را تا پایان اردیبهشت ماه سال 90 برطرف کنیم.

معاون هماهنگی و برنامه ریزی با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه اظهار کرد: با نگاه به عملکرد شش ماهه اول شهرداری در سال 89 و مقایسه آن با سال 88 نکات مثبتی را در این گزارش می یابیم، به عنوان مثال میزان عملکرد غیر نقدی در سال 88 ، 51 درصد و در سال 89 ، 90 درصد است این بدین معنی است که بسیاری از درآمد هایی که در سال 88 ثبت نمی شد در سال 89 ثبت شده که نکته مثبتی است.

مناف هاشمی افزود: در جایی دیگر نیز 31 درصد هزینه در سال 89 ثبت شده که در سال قبل این میزان 39 درصد بوده است که این هم نکته مثبتی است.

وی تاکید کرد: ضمن پذیرش نکات و ایرادها بهتر است به نکات مثبت هم توجه شود.