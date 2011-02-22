اقدامات خوب شهرداری نباید به دلیل بی دقتی زیر سئوال رود

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی طلایی در جلسه امروز شورای اسلامی شهر و در جریان ارائه گزارش عملکرد هزینه های شش ماهه اول سال 89 شهرداری و در پاسخ به اظهارات خسرو دانشجو که اقدامات شهرداری در ساماندهی رود دره کن و فرحزاد را به دلیل قرار نداشتن این برنامه ها در مصوب بودجه زیر سئوال برد، گفت: رود دره کن و فرحزاد از بیغوله هایی بوده که هزاران آسیب و معضل اجتماعی در آن وجود داشت و با اقدامات شهرداری تهران این مکان ها به جایی تبدیل شد که شهروندان به راحتی از آن استفاده می کنند و این قابل تحسین است.

وی با تاکید بر اینکه ما نیز در شورای شهر باید به این موضوعات بیشتر ورود پیدا کنیم، به گزارش ارائه شده از سوی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه اشاره کرد و افزود : بر اساس این گزارش پروژه ها مبنای قابل قبولی پیشرفت داشته و برخی اشکالات موجود نیز به اشکالات موجود در سیستم بر می گردد که شهرداری نیز پذیرفته سیستم را اصلاح کند و به سوی شفاف سازی و تبدیل شهرداری به اتاقی شیشه ای برود.

طلایی اظهار کرد: باید تلاش کنیم یک رابطه تعادلی میان این مسائل برقرار کنیم و با این مسائل به گونه ای برخورد نشود که شهرداری این سیستم را ببندد.

