قاضی معلق از دریافت دو سوم حقوق در ایام تعلیق محروم شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه نظارت بر رفتار قضات تصویب کردند که هرگاه قاضی در مظان ارتکاب به جرم عمدی قرار گیرد دادستان موضوع را بررسی و چنانچه دلایل و قرائن دلالت بر توجه اتهام داشته باشد ، تعلیق وی از سمت قضایی را تا صدور رای قطعی توسط مرجع ذی‌صلاح و اجرای آن از دادگاه عالی تقاضا می‌کند.

بر این اساس این مصوبه مجلس ، دادگاه مذکور پس از رسیدگی به دلائل ، تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌کند.

نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند: مرجع کیفری صالح می‌تواند تعلیق قاضی را جهت اقدام مقتضی از دادستان درخواست کند و به موجب این مصوبه دادستان مکلف است پیش از اظهارنظر راجع به تعلیق قاضی به وی اعلام کند که می‌تواند ظرف یک هفته پس از ابلاغ اظهارات خود را به صورت کتبی یا با حضور در دادسرا اعلام کند.

براساس مصوبه مجلس ، دادگاه عالی نیز در صورت اقتضاء به همین ترتیب اقدام می‌کند و به موجب این مصوبه در صورتی که درخواست تعلیق قاضی از سوی دادسرا یا دادگاه عالی رد شود و پس از آن دلیل جدیدی کشف شود، مرجع کیفری صالح می‌تواند بررسی مجدد موضوع تعلیق را از دادستان درخواست کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده دیگری از لایحه نظارت بر رفتار قضات مقرر کردند که تعقیب قاضی در جرایم غیرعمدی، پس از اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان صورت می گیرد مگر آنکه تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت قاضی باشد که در این صورت مطابق ماده 40 این قانون عمل می‌شود.

طبق تبصره این ماده، احضار قاضی که برابر این ماده بدون تعلیق مورد تعقیب قرار می‌گیرد و نیز احضار قاضی به عنوان شاهد و مطلع صرفا از طریق رییس کل دادگستری استان و به صورت محرمانه انجام می‌شود.

مجلس همچنین در ماده دیگری از این لایحه هرگونه احضار ، جلب و بازداشت قضات و بازرسی محل سکونت ،‌محل کار و اماکنی که در تصرف آنان است را بدون رعایت مواد این فصل ممنوع و مقرر کرد که مرتکب به مجازات بازداشت غیرقانونی محکوم می‌شود.

براساس مصوبه مجلس تعقیب یا محکومیت و یا عدم هر یک ، مانع تعقیب و محکومیت انتظامی نیست.