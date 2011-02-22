نمایشگاه آثار طراحی و نقاشی آرشالویس آقایان در موسسه صبا

به گزارش خبرگزاری مهر، آرشالویس آقایان، هنرمند و عضو انجمن نقاشان ارمنستان که هم اکنون نمایشگاهی از نقاشیها و طراحیهایش در نگارخانه "خیال نو" صبا میزبان علاقمندان است، در خصوص این نمایشگاه گفت: نمایشگاه من در راستای تعامل هنرمندان دو کشور ایران و ارمنستان بود. بسیاری از آثار ارائه شده این نمایشگاه در قالبهای نقاشی و طراحی، جدید و متعلق به یک سال اخیر بوده است.
این هنرمند با اشاره به ویژگیهایی از آثارش که برای مخاطبان قابل توجه بوده است، خاطرنشان کرد: تجربههای زندگی فردی من از مهاجرت به ارمنستان، آرمانهای ملی و ایرانی بودنم که سالها در این کشور زیستهام و بخشی از تحصیلاتم را در همین جا طی کردهام، سرگذشت تلخ ملت ارمنستان، سالها زندگی در محدودیت و فشارهای شوروی سابق و مشاهده تفاوت و تضاد این فضا با هویت ایرانیام همه و همه در مجموع مرا به این نتیجه رساند که یا باید تلخیهای سرگذشت خود را روایت کنم یا باید زندگی را ادامه دهم که راه دوم را انتخاب کردم.
وی افزود: امید را با ارادهای که فراتر از طاقت و توانم بود در پیش گرفتم و خودم و مخاطبم را وادار کردم که خوشبین باشد. میخواهم با این سبک، روح امید، شادی، سرزندگی و شور حیات را در خودم و در مخاطبم تقویت کنم. برای این کار بسیاری از سبکهای هنری جهان را با دقت مطالعه کردم و بدون تقلید از شیوهای خاص تجربه منحصربفرد خودم را یافتم و از جنبههای مثبت سبکهای دیگر هم استفاده کردم.
نقاش خاطرههای ارمنستان در خصوص "طبیعتگرایی" و "واقعیتگرایی" آثار خود گفت: من همیشه مدیون استادانی هستم که در ایران نگاه مرا بر اساس رئالیسم جهت دادند. واقعیتگرایی یعنی طبیعت و من از زمانی که خودم را شناختم و به خلاقیت هنری روی آوردم شیفته طبیعت بودم. برای من طبیعت یعنی همه چیز و همه چیز را در طبیعت جستجو میکنم اما کلیت نتیجه کار فردی و آفرینشهای هنری من مرتبط است با چیزی که اصل است و آن این که هنرمند کجایی است و در چه فضا و محیط و شرایطی رشد کرده و چه نسبتی با تاریخ، تفکر و جهانبینی دارد. ارتباط با طبیعت، هنرمند را به پایهای میرساند که خودش سازنده طبیعت خودش میشود و نگاه و ادراک هنرمند برآیند زندگی و جهانبینی او است.
وی عنوان کرد: در اینجا هنرمند با ذهن و خیال خود طبیعت را نه تقلید بلکه بازآفرینی میکند و آن را تحول و تکامل میبخشد، پس طبیعتی که در این تابلوها میبینید طبیعت بازتولید شده من است.
آقایان در خصوص رویکرد خود به هویت قومی و اسطورهها و افسانههای ارمنستان یادآور شد: یک ملت اگر گذشته و تاریخ داشت میتواند با غرور با همه جهان رو در رو شود و گفتگو کند. ملت ارمنستان با 2800 سال تاریخ، داشتههای خود را و هویت فرهنگیاش را حفظ کرده و شباهتها و نزدیکیهای فرهنگ ایران و ارمنستان به من کمک کرد تا در تلفیق وسیعتر هنر شرق و غرب، نتیجه و حاصل این ترکیب چیزی باشد که معرف هویت من شود و هنر ملی همچنین نقشی را ایفا میکند.
نمایشگاه نقاشیها و طراحیها آرشالویس آقایان، هنرمند ایرانیالاصل مقیم ارمنستان و عضو انجمن نقاشان این کشور که از 25 بهمن ماه در موسسه صبا گشایش یافته تا پایان این هفته میزبان عموم علاقمندان واقع در خیابان ولیعصر، خیابان طالقانی غربی، خیابان صبا (مظفر)، شماره 125 واقع است.
