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۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۰۳

معاون شهردار تهران:

خوش حسابان عوارض، فردا جوایز خود را دریافت می کنند

خوش حسابان عوارض، فردا جوایز خود را دریافت می کنند

معاون مالی و اداری شهرداری تهران گفت: جوایز قرعه کشی عوارض نوسازی، کسب و پیشه و پسماند واحدهای مسکونی و غیرمسکونی، چهارشنبه(فردا) به برندگان اهدا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین محمد پورزرندی معاون مالی و اداری شهرداری تهران ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: قرعه کشی این عوارض در آذرماه سال جاری بین شهروندان خوش حسابی که تا 5 آبان ماه نسبت به پرداخت عوارض نوسازی، کسب و پیشه و پسماند و بدهی معوقه خود اقدام کرده بودند انجام پذیرفته است.

وی تصریح کرد: اهدای جوایز بر اساس قرعه کشی به خوش حسابان و یاری دهندگان مدیریت شهری به منظور قدردانی از زحمات آنان در مشارکت شهر خود می باشند، است.

معاون مالی و اداری شهرداری تهران افزود: این مراسم که چهارمین دوره آن برگزار می شود از سال 86 در شهرداری تهران آغاز شده است.

 

کد مطلب 1259078

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