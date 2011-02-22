خوش حسابان عوارض، فردا جوایز خود را دریافت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین محمد پورزرندی معاون مالی و اداری شهرداری تهران ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: قرعه کشی این عوارض در آذرماه سال جاری بین شهروندان خوش حسابی که تا 5 آبان ماه نسبت به پرداخت عوارض نوسازی، کسب و پیشه و پسماند و بدهی معوقه خود اقدام کرده بودند انجام پذیرفته است.

وی تصریح کرد: اهدای جوایز بر اساس قرعه کشی به خوش حسابان و یاری دهندگان مدیریت شهری به منظور قدردانی از زحمات آنان در مشارکت شهر خود می باشند، است.

معاون مالی و اداری شهرداری تهران افزود: این مراسم که چهارمین دوره آن برگزار می شود از سال 86 در شهرداری تهران آغاز شده است.



