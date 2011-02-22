330 هزار تن گوجه فرنگی از مزارع بوشهر برداشت شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمدتقی منوچهری بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در سال زراعی جاری در 14 هزار هکتار مزرعه گوجه فرنگی کشت شده که پیش بینی می شود 560 هزار تن محصول از این مزارع برداشت شود .

وی اضافه کرد: شهرستانهای دیر و دشتی عمده ترین مناطق کشت گوجه فرنگی هستند اما این محصول در مزارع کنگان، جم و دشتستان هم کشت می شود .

منوچهری قیمت فروش محصول در مزرعه را بین 160 تا 200 تومان عنوان کرد و افزود: محصول برداشت شده بیشتر به تهران، شیراز، اصفهان، تبریز و ارومیه صادر می شود .

وی با بیان اینکه برداشت محصول از اواخر آذر شروع و تا اردیبهشت ادامه دارد، گفت: میزان اشتغال حاصل از تولید این محصول حدود 94 هزار نفر به صورت دائم و فصلی در سال عنوان شده است .