۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۴۱

از ابتدای فصل برداشت؛

330 هزار تن گوجه فرنگی از مزارع بوشهر برداشت شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: از ابتدای فصل برداشت گوجه در استان بوشهر از اواخر آذر تاکنون 330 هزار تن گوجه فرنگی از مزارع استان بوشهر برداشت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمدتقی منوچهری بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در سال زراعی جاری در 14 هزار هکتار مزرعه گوجه فرنگی کشت شده که پیش بینی می شود 560 هزار تن محصول از این مزارع برداشت شود.

وی اضافه کرد: شهرستانهای دیر و دشتی عمده ترین مناطق کشت گوجه فرنگی هستند اما این محصول در مزارع کنگان، جم و دشتستان هم کشت می شود.

منوچهری قیمت فروش محصول در مزرعه را بین 160 تا 200 تومان عنوان کرد و افزود: محصول برداشت شده بیشتر به تهران، شیراز، اصفهان، تبریز و ارومیه صادر می شود.

وی با بیان اینکه برداشت محصول از اواخر آذر شروع و تا اردیبهشت ادامه دارد، گفت: میزان اشتغال حاصل از تولید این محصول حدود 94 هزار نفر به صورت دائم و فصلی در سال عنوان شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر یادآور شد: در سال گذشته 550 هزار تن گوجه فرنگی از مزارع استان برداشت شد.

