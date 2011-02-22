کنتورهای آب مشترکان زنجانی در کمتر از 48 تعویض می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سید هاشم حسینی راد ظهر سه شنبه افزود: مشترکانی که بخواهند از کنتور مجزا برای واحدهای مشترک استفاده کنند، با مراجعه به شرکت و پرداخت هزینه نصب کنتور به مبلغ 40 هزار تومان می توانند نسبت به تفکیک کنتور آب خود ظرف 48 ساعت اقدام کنند.

وی افزود: البته تفکیک کنتور آب در شرایطی صورت می گیرد که امکان تفکیک وجود داشته باشد و در غیر این صورت می توانند در خواست تفکیک تراکم یا به عبارتی افزایش تعداد بهره برداران خود از کنتور آب را ارائه کنند.

حسینی راد با اشاره به اینکه تعرفه های اعمال شده شامل هزینه های تأمین، انتقال و توزیع آب است افزود: در قانون هدفمند سازی یارانه ها تأکید شده است که با توجه به کیفیت و نحوه تأمین آب، ضریب هر استان مشخص شود و تعیین قیمت توجیهی و پلکانی برای مصارف مختلف آب با لحاظ کردن نوع مناطق جغرافیایی و میزان مصرف برای مشترکان صورت گیرد.