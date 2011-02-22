به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی رادیو پیام اعلام کرد نوروز 90 رادیو پیام از نحوه‌ خدمات دستگاه‌ها و سازمان‌های خدمات‌رسان برای مسافران نوروزی اطلاع‌رسانی خواهد کرد.

رادیو پیام علاوه بر ارتباط با پلیس راه کشور و اطلاع‌رسانی لحظه ‌به ‌لحظه از وضعیت جاده‌ها و ارتباط با هواشناسی در خصوص اعلام وضعیت هوای استان‌ها، با شرکت فرودگاه‌های کشور نیز ارتباط برقرار کرده و آخرین وضعیت پروازها در سطح کشور را نیز اطلاع‌رسانی می‌کند.

معرفی اماکن تاریخی، ملی و دیدنی در نقاط مختلف کشور توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری همچنین ارتباط با مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی وزارت بهداشت و اطلاع‌رسانی این واحد از نحوه‌ی خدمات به مسافران نوروزی در ایستگاه‌های سلامتی، پایگاه‌های جاده‌ای و پایگاه‌های اورژانس بین‌جاده‌ای، از دیگر موارد اطلاع‌رسانی به مخاطبان است.

توصیه‌های پزشکی برای مسافران در حین سفر، همچنین توصیه‌های پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظای جمهوری اسلامی ایران موارد دیگری است که توسط کارشناسان امر برای اطلاع‌رسانی دراین خصوص در نظر گرفته شده است.

رادیو پیام توصیه‌های سازمان حفاظت محیط زیست کشور به منظور حفاظت بهداشت محیط و جلوگیری از تخریب جنگل‌ها و مراتع و توصیه‌های کارشناس وزارت نیرو نیز به اطلاع شنوندگان می‌رساند. نحوه‌ ارتباط مسافران قطارهای نوروزی با واحد ارتباط مشتری شرکت قطار رجا و سایر خدمات به مسافران در ایام نوروز نیز اطلاع‌رسانی خواهد شد. در رادیو پیام سازمان پایانه‌های مسافربری نیز خدماتی را که برای مسافران در نظر گرفته‌اند، اعلام خواهند کرد.

از دیگر موارد اطلاع‌رسانی به مخاطبان، عنوان فیلم‌های سینمایی است که درایام نوروز در سراسر کشور اکران می‌شود که توسط معاونت سینمایی وزارت ارشاد اعلام خواهد شد.

معاونت فنی بهداشت محیط مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت نیز در رابطه با طرح بسیج سلامت نوروزی و نحوه‌ نظارت بازرسان بهداشت بر مراکز و اماکن حساس در ایام نوروز هم اطلاع‌رسانی خواهد کرد. کارشناس بیمه مرکزی نیز برای امنتی خاطر مسافران نوروزی نکاتی را در خصوص بیمه‌ی خودروها و سایر موارد به اطلاع شنوندگان می‌رساند.

همچنین نحوه‌ خدمات‌رسانی به زائران حرم آستان مقدس رضوی، آستان حضرت معصومه (س) و شاهچراغ اطلاع‌رسانی خواهد شد.