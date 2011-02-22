افزایش مسافران مترو در اسفندماه تا مرز دو میلیون نفر در روز

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر ربیعی با بیان این مطلب اظهار کرد : پیش از هدفمند سازی یارانه ها تعداد مسافران مترو حدود یک میلیون 600 هزار نفر در روز بود که اکنون این میزان به یک میلیون 850 هزار نفر در روز رسیده و پیش بینی می شود در روزهای پایانی سال این رقم به حدود یک میلیون و 950 هزار تا دو میلیون نفر افزایش یابد.

وی افزود: در مجموع پیش بینی می شود که در روزهای پایانی سال میزان مسافران مترو نسبت به پیش از هدفمند سازی یارانه ها 25 درصد افزایش داشته باشد که برای خدمات رسانی و پاسخگویی به این حجم مسافر نیازمند آن هستیم که ضمن پرداخت یارانه های بلیت ، قطارهای جدید نیز وارد خطوط شوند تا بتوانیم از ایستگاه های تازه به بهره برداری رسیده هم به طور کامل و با سرفاصله مناسب قطارها، بهره برداری کنیم.

ربیعی ادامه داد : از مجموع 60 میلیارد تومان یارانه بلیت مترو تهران تاکنون 16 میلیارد تومان پرداخت شده که امیدواریم بر اساس قول های مساعد داده شده تا پایان سال باقی سهم یارانه های بلیت مترو توسط دولت پرداخت شود.

مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه تصریح کرد : ازدحام و شلوغی در مترو بسیار زیاد است اما خوشبختانه مسافران نسبت به گذشته همکاری بیشتری در حین سوار و پیاده شدن دارند و کمتر از بسته شدن درها جلوگیری می شود به همین دلیل میزان تاخیرهای ناشی از شلوغی مترو نسبت به گذشته کمتر است که امیدواریم با تامین اعتبارات مصوب و قانونی مترو و ورود واگن های جدید این مشکلات نیز مرتفع شود و بتوانیم خدمات رسانی مناسبی به شهروندان داشته باشیم.