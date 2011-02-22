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۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۰۱

"ورود آقایان ممنوع" با استقبال تماشاگران خوزستانی مواجه شد

"ورود آقایان ممنوع" با استقبال تماشاگران خوزستانی مواجه شد

اهواز - خبرگزاری مهر: "ورود آقایان ممنوع" آخرین ساخته رامبد جوان در بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر خوزستان با استقبال و هیجان بسیاری از تماشاگران همراه شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، این فیلم تاکنون توانسته در میان فیلمهای اکران شده، پس از فیلم های سینمایی "جدایی نادر از سیمین" و "جرم" بیشترین تماشاگر را به خود جلب کند.

فیلم سینمایی ورود آقایان ممنوع به کارگردانی رامبد جوان در سانس 19 روز گذشته در سینما هلال اهواز و در پنجمین روز از برگزاری جشنواره فیلم فجر برای سومین بار به روی پرده رفت.

در حالیکه این فیلم پیش از این دو بار به اکران در آمده بود، اما اکران سوم آن یکی از پرشورترین روزهای جشنواره را رقم زد، به طوری که صندلی های سالن سینمای میزبان بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر مملو از جمعیت بود.

این فیلم پیش از این چهارشنبه 27 بهمن ماه همزمان با نخستین روز جشنواره در سانس 21 و جمعه 29 بهمن ماه در سانس 19 به نمایش در آمد.

ویشکا آسایش، رضا عطاران، مانی حقیقی، بهاره رهنما، پگاه آهنگرانی، فلامک جنیدی، ستاره پسیانی در این فیلم ایفای نقش می کنند.

ورود آقایان ممنوع کمدی سرگرم کننده ای است و اتفاقات طنزی را که با ورود یک دبیر مرد به دبیرستان دخترانه رخ می دهد حکایت می کند.

 سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر به ویشکا آسایش برای بازی در این فیلم تعلق گرفت.

بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر در خوزستان تا هفتم اسفند با اکران 11 فیلم در محل سینما هلال اهواز و سینما نفت آبادان به کار خود ادامه می دهد.
کد مطلب 1259084

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