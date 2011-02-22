میرکریمی، توحیدی و اسکویی داور جشنواره فیلم 100 شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا میرکریمی کارگردان سینما، دکتر عبدالله علی‌مراد کارگردان انیمیشن، دکتر ابراهیم فیاض مردم شناس، فرهاد توحیدی فیلمنامه‌نویس و مهرداد اسکویی مستندساز ترکیب داوری هفتمین جشنواره فیلم 100 را تشکیل می‌دهند.

1135 اثر در بخش داخلی به دبیرخانه جشنواره رسید که پس از بررسی اولیه توسط هیئت انتخاب (عبدالرضا کاهانی‌، بهرام عظیمی، مرجان اشرفی‌زاده، رضا برجی و فضل‌الله شریعت پناهی) 100 اثر به بخش رقابتی جشنواره راه یافت که هیئت پیشکسوت داوری علاوه بر معرفی آثار برتر در هر بخش، فیلم اول جشنواره و فیلم اول سینمای اخلاق را معرفی می‌کنند.

فیلم اول جشنواره به همراه تندیس، برنده پنج میلیون تومان جایزه نقدی و پنج میلیون تومان حمایت از فیلم بعدی دریافت می‌کند و جوایز دیگر هم اعلام می‌شود. علاوه بر داوری پیشکسوت، داوری جوان در ترکیب داوری هفتمین جشنواره فیلم 100 قراردارد که آثار برتر در هر بخش به صورت مجزا معرفی می‌شوند.

هیئت داوری بررسی 100 اثر راه یافته به بخش رقابتی را آغاز کرده‌اند که آثار برتر در هر بخش در اختتامیه جشنواره اعلام می‌شوند، همچنین آثار راه یافته در بخش مسابقه و بخش اکران در سایت جشنواره به نشانی www.100fest.ir قابل مشاهد است.

هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم 100 ثانیه‌ای با شعار سینمای اخلاق به همت حوزه هنری استان تهران و با مشارکت جمعیت هلال احمر، معاونت اجتماعی وزارت کشور، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ،شبکه سوم سیما و سازمان ملی جوانان و شبکه ifilm در اسفندماه امسال برگزار می‌شود.