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۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۳۳

رضایی:

مکان 70 درصد واحدهای چاپخانه و صحافی قم استیجاری است

مکان 70 درصد واحدهای چاپخانه و صحافی قم استیجاری است

قم - خبرگزاری مهر: رئیس اتحادیه چاپخانه داران قم با بیان اینکه 70 درصد واحدهای چاپخانه و صحافی قم در مکان‌های استیجاری فعالیت دارند، از آمادگی فعالان این صنعت برای استقرار در شهرک چاپ و نشر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جهانگیر رضایی در دیدار با مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قم با اشاره به اهمیت احداث و راه اندازی شهرک صنعتی چاپ و نشر استان قم اظهار داشت: در سالهای گذشته بخشهای مختلف استان همواره به فکر راه اندازی این شهرک صنعتی بوده‌اند اما به علت تخصصی بودن پروژه و عدم وجود تخصص لازم توسط آن‌ها این پروژه بعد از گذشت سالها عملی نشد.

وی ابراز داشت: بعد از اینکه شرکت شهرکهای صنعتی استان به عنوان متولی و متخصص امر شهرک سازی صنعتی امور را بدست گرفت شاهدیم که در کمترین زمان ممکن این آرزوی صنعتگران عرصه چاپ و نشر استان قم و حتی کشور محقق شد که جای تقدیر و تشکر دارد.

رضایی در ادامه با بیان اینکه 70 درصد واحدهای چاپخانه و صحافی استان در مکانهای استیجاری فعالیت می‌کنند تصریح کرد: بدلیل مشکلات فراوانی که هم اکنون چاپخانه داران و صنایع مرتبط با چاپ و نشر با آن روبرو هستند قطعاً استقبال از استقرار در این شهرک بالا خواهد بود و هم اکنون خود را برای دریافت زمین آماده می‌کنند.

وی افزود: طبق برنامه ریزی صورت گرفته 215 واحد در فاز نخست در شهرک صنعتی چاپ و نشر مستقر خواهند شد.

رئیس اتحادیه چاپخانه داران قم بیان داشت: بسیاری از واحدهای صنعتی چاپ و صحافی استان کوچک هستند اما حجم فعالیت و نیروی انسانی فعال آن‌ها بالاست و اشتغالزایی مناسبی را نیز دارند، لذا امیدواریم مسئولان وزارت ارشاد نیز برای حمایت از آن‌ها برای استقرار در شهرک چاپ و نشر تسهیلات ویژه‌ای در نظر بگیرند.

کد مطلب 1259086

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