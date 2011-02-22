تخلف پرونده های صنفی خراسان جنوبی 22 میلیارد ریال است

نادر میرشکار در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، اظهار داشت: با هدف تنظیم بازار و نظارت بر شبکه های توزیع، طرح نظارتی هدفمند سازی یارانه ها به صورت فعال در بازار استان اعمال می شود، به طوری که از ابتدای اجرای طرح بیش از 46 هزار بازرسی توسط بازرسان و مجامع امور صنفی انجام شده است .

وی اضافه کرد: از این تعداد بیش از 23 هزار بازرسی مربوط به بازرسان سازمان بازرگانی، 22 هزار و 365 بازرسی مربوط به مجمع امور صنفی استان و 80 مورد بازرسی قاچاق کالا بوده است .

میرشکار پرونده های تخلف تشکیل شده از سوی مجامع امور صنفی طی مدت اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در این استان را 776 مورد عنوان کرد و بیان داشت: ارزش ریالی پرونده های تخلف، بیش از 22 میلیارد و دویست میلیون ریال بوده است .

به گفته وی در این راستا بیشترین آمار تخلف ها در مواردی از جمله مصالح ساختمانی، خدماتی، میوه و تره بار، کاغذ، لاستیک، لبنیات و قند و شکر گزارش شده است .

میرشکار با بیان اینکه برخی بازرسی های صورت گرفته را در حیطه فروش مواد پروتئینی، خدمات عمومی مانند رستوران ها و پایانه های مسافربری و همچنین پوشاک است، افزود: در این موارد جلسات توجیهی برای بازرسان برگزار و گشت مشترک سازمان بازرگانی با دیگر دستگاه های اجرایی فعال شد .

برپایی نمایشگاه عرضه مستقیم کالا از ۱۵اسفند

وی از برپایی نمایشگاه عرضه مستقیم کالا از 15 اسفند ماه به مدت یک هفته خبر داد و گفت: در این نمایشگاه قدرت خرید اقشار مختلف جامعه مدنظر بوده و برای جلوگیری از کاهش کیفیت کالاها و رضایت شهروندان اقدام هایی صورت گرفته است.

میرشکار ادامه داد: پیش بینی های لازم برای برگزاری نمایشگاه ها در شهرهای بزرگ استان چون قاین، نهبندان و فردوس نیز صورت گرفته و علاوه بر این در شهرهای کوچک نیز مراکز عرضه کالا با هدف تامین نیاز شهروندان راه اندازی شده است .

وی در ادامه از راه اندازی انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در استان خبر داد و گفت: از آن جا که برای دفاع از حقوق مصرف کننده هیچ مرجع قانونی وجود نداشت، بر اساس برنامه ریزی های لازم این انجمن در استان شکل گرفته است .