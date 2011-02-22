تیم هیئت پینگ پنگ آذربایجان شرقی سوم شد

ایوب دواتگر ظهیری در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز گفت: تیم این هیئت در این سری مسابقات با انجام پنج بازی به مصاف تیمهای هیئت پینگ پنگ استان قم، تیم مانوش قزوین و تیم نفت آبادان رفت.

ظهیری ادامه داد: مسابقات لیگ دسته یک باشگاههای کشور که با حضور هفت تیم نفت آبادان، مانوش قزوین، هیئت پینگ پنگ آذربایجان شرقی، هیئت پینگ پنگ استان قم، نفت و گاز گچساران، نفت امیدیه، هیئت پینگ پنگ هرمزگان از روز 24 دی ماه آغاز شد، در نهایت روز دوم اسفند خاتمه یافت.

رئیس هیئت پینگ پنگ آذربایجان شرقی خاطر نشان کرد: تیمهای مانوش قزوین، نفت آبادان و هیئت پینگ پنگ آذربایجان شرقی به ترتیب مقامهای اول تا سوم این سری مسابقات را کسب کردند.

ایوب دواتگر ظهیری تصریح کرد: : تیم هیئت پینگ پنگ آذربایجان شرقی تیم هیئت پینگ پنگ قم را در بازیهای رفت و برگشت با نتایج پنج بر سه و پنج بر یک شکست داد. در بازی رفت با تیم مانوشش قزوین با نتیجه پنج بر چهار پیروز میدان بود اما بازی برگشت بازی را با همین نتیجه به حریف خود واگذار کرد و در نهایت در آخرین بازی خود با تیم نفت آبادان با نتیجه پنج بر سه مغلوب این تیم شده و مقام سوم این رقابتها را بدست آورد.