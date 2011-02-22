معاون استاندار ایلام خواستار تسریع در اجرای پروژه ها در مهران شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، محمدعلی گلشن ظهر سه شنبه در این بازدید با بیان اینکه پیمانکاران باید در اجرایی شدن طرحهای عمرانی جدیت به خرج دهند، گفت: پیمانکاران طرحهای عمرانی باید مصالح مورد نیاز برای اجرای این طرحها را هرچه سریعتر تهیه کنند.
وی افزود: مسئولان مجری و کارفرمایان این طرحها باید ضمن توجه جدی به تسریع در اجرایی شدن پروژه ها مانع استفاده از مصالح غیر استاندارد شوند.
فرماندار مهران نیز با بیان اینکه برخی مشکلات مانع بهره برداری از مسکن مهر در دهه فجر در شهرستان مهران شد، افزود: 100 واحد مسکن مهر در مهران با صرف بیش از 29 میلیارد ریال اعتبار تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهند رسید.
ولی الله حیاتی افزود: با تکمیل محوطه سازی، آسفالت و جدول کشی محوطه این تعداد واحد مسکونی، طی یک ماه آینده این پروژه به بهره برداری خواهد رسید.
وی تعداد واحد های مسکن مهر مهران را 480 واحد در 40 بلوک عنوان کرد و گفت: در مجموع بیش از 110 میلیارد ریال برای اجرای این پروژه هزینه شده است.
رییس اداره راه مهران نیز با بیان اینکه پروژه راه روستایی بان رحمان با اعتبار دو میلیارد ریال در حال بهسازی است، گفت: این طرح ضمن اینکه موجب تسریع در رفت و آمد اهالی روستای بان رحمان به مهران خواهد شد در برقراری عبور و مرور روان وسایل نقلیه از مهران به شهرستان ملکشاهی نیز موثر است.
حسین ملکی افزود: در این طرح به طول 10 کیلومتر عملیات بهسازی، شانه سازی، تسطیح و روکش آسفالت صورت خواهد گرفت.
به گفته وی این طرح تا کنون 10 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
نظر شما