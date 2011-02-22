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۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۱۲

استان بوشهر نیازمند اهدای گروه خونی منفی است

استان بوشهر نیازمند اهدای گروه خونی منفی است

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل پایگاه منطقه ای انتقال خون استان بوشهر گفت: خوشبختانه استان بوشهر در تمامی شاخصهای اهدای خون بالاتر از نرم کشوری است ولی در گروه خونی منفی با مشکلاتی مواجه هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، دکتر غلامرضا حاجیانی بعد ازظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: متأسفانه جامعه آماری خونی استان در گروه خونی منفی بسیار کم بوده و این پایگاه به خون با گروه منفی نیاز شدید دارد.

وی در خصوص دلایل کم بودن خون با گروه منفی در استان اظهارداشت: دو دلیل برای این موضوع وجود دارد ممکن است در جامعه آماری استان افراد دارای گروه خونی منفی کم باشند یا این که این افراد کمتر خون می دهند.

مدیرکل پایگاه منطقه ای انتقال خون استان بوشهر احتمال مشارکت نداشتن افراد با گروه های خونی منفی جهت اهدای خون در استان را بسیار پایین دانست و افزود: بعید می دانم این جامعه آماری از اهدای خون خودداری کنند زیرا در سایر گروه های خونی دارای رتبه بسیار خوبی در کشور هستیم.

حاجیانی با اشاره به فعالیتهای خوب صورت گرفته در چند سال اخیر اظهار داشت: خوشبختانه با فعالیتهای انجام شده وضعیت اهدای خون شهروندان استان نرمال بوده و همین امر موجب شده تا استان بوشهر در بخش اهدای خون از استانهای پیشروی کشور باشد.

مدیر کل پایگاه منطقه ای انتقال خون استان بوشهر خواستار حضور مردم استان در مراکز خونگیری و اهدای خون به نیازمندان استان شد.

کد مطلب 1259093

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