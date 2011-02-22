نخستین نشست پژوهشی جشنواره برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست روز گذشته با حضورسخنرانان، نعمت الله فاضلی ، اسماعیل خلیلی و افشین داورپناه در سال اصلی پژوهشکده فرهنگ و هنر برگزار شد، در ابتدای این نشست داورپناه به دسته بندی مخاطب های هنر موسیقی در ایران پرداخت و گفت : هنر موسیقی پر مخاطب ترین هنر در ایران است که بخشی از این مخاطب ها به طور تخصصی به هنر موسیقی نگاه می کنند و معمولا از صاحبان فن در این عرصه هستند بخش دیگری از این مخاطب های هنر موسیقی را عامه مردم تشکیل می دهند که همه این دو دسته در نگاه کلی مخاطب های موسیقی در ایران به شمار می روند که در لحظه به لحظه زندگی خود از هنر موسیقی به شکلهای مختلف بهره می برند اما با وجود اینکه موسیقی پر مخاطب ترین هنر این سرزمین به شمار می رود بسیار مهجور و محدود واقع شده است و در عین حال پرمسئله ترین هنر نیز به شمار می رود.

وی در ادامه افزود : موسیقی در این روزگار به مرحله ای وارد شده که دیگر نمی توان آن را نادیده گرفت و ضرورت چگونگی استفاده از این هنر به جایی رسیده است که چندی پیش مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه ای در خصوص بررسی موسیقی زیرزمینی گذاشته است و از سوی دیگر ضرورت رسانه ای شدن این هنر به شدت احساس می شود.

در ادامه این نشست نعمت الله فاضلی استاد دانشگاه علامه به موضوع رسانه ای شدن هنر موسیقی در ایران پرداخت و با اشاره به تعریف تامسون از رسانه‌ای شدن گفت:رسانه ای شدن یعنی فرآیندی که طی آن تولید، توزیع و مصرف نمادها و معانی توسط رسانه‌ها صورت گیرد ، از نظرتامسون مهمترین ویژگی دنیای امروز و فرهنگ معاصر، رسانه‌ای شدن است و هیچ عامل و ویژگی دیگری به اندازه رسانه‌ای شدن فرهنگ امروز را در بر نگرفته است چراکه رسانه‌ای شدن همه ابعاد زندگی انسان امروز را در بر می‌گیرد مواردی چون فرهنگ قومی، تاریخی، اقتصاد، سیاست، خانواده، زندگی روزمره، خوراک، پوشاک، زبان، ادبیات و .... در دنیای امروز رسانه‌ای شده است.

این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به گسترش ابعاد رسانه ای شدن هنرموسیقی گفت : ما با یک پدیده بزرگ با ابعاد بسیار گسترده روبرو هستیم، رسانه‌ای شدن به یک معنا عنوانی است برای همه تحولات فرهنگی که در قرن 20 و 21 سرنوشت جامعه و تاریخ را رقم زده است در طی چند دهه گذشته در تمام رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی و در تمام حوزه های مربوط به انسان، تاریخ، جامعه و فرهنگ فرایند رسانه‌ای شدن صورت گرفته است؛بسیاری از پدیده‌های بزرگ ما رسانه‌ای شده‌اند اما ما تجربه اندکی از آنها داریم که یکی از آنها موسیقی است ما در زمینه فرآیند موسیقی در ایران به یک بینش تاریخی و تطبیقی نیاز داریم و براساس آن موسیقی را در بستر تاریخ و تحولاتش قرار می‌دهیم.

فاضلی با تقسیم موسیقی به دوران پیشا رسانه‌‌ای افزود: موسیقی قبل از رسانه‌ای شدن ویژگی‌هایی داشته و بعد از آن که رسانه‌ای شد فرآیند متفاوتی به خود گرفت دومین پیش شرط رسانه‌ای درخصوص کیفیت موسیقی ایران از نظر سبک و محتوا است برای فهم رسانه‌ای شدن موسیقی در ایران داشتن یک نوع گفتمان موسیقی نیاز است. در بحث رسانه‌ای یعنی مطبوعات، منتقدان موسیقی، مولدان و مردم باید خودآگاهی انتقادی و همه جانبه درباره مسئله حضور رسانه در موسیقی وجود داشته باشد.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: اگر ما اندکی با تامل به زندگی قرن 20 و 21 نگاه کنیم می‌بینیم که زندگی مهیج پویا و در واقع یکی از عرصه‌های پرتحول بوده که اندوهی از تغییرات را پشت سر گذاشته‌اند در کانون فرآیند رسانه‌ای شدن مجموعه وسیعی از عواملی که قرار گرفته، هنرها است و یکی از مهمترین آنها که بیشترین ارتباط را با رسانه برقرار کرده هنر موسیقی است؛درواقع این هنر راه خودش را در همه سطوح به واسطه رسانه باز کرده است؛ در نتیجه سیاسی و تجاری شدن، مصرفی شدن، عامه پسند شدن موسیقی، عرفی شدن این هنر ، جوانی و جهانی شدن جامعه و ... نمونه‌هایی از فرآیندهایی است که در نتیجه رسانه‌ای شدن موسیقی بوجود آمده است.

فاضلی در پایان افزود : در گذشته موسیقی در ایران و سایر کشورهای جهان در چهارچوب ارتباطات شفاهی و چهره ‌به‌چهره و رو برو اجرا می‌شد. با تحول الگوی ارتباط انسانی و بواسطه رسانه‌ها و واسطه‌های دیگر موسیقی هم از چهارچوب یک ارتباط چهره به چهره و شفاهی به یک ارتباط صمیمی و رسانه‌ای تبدیل شد.