اختصاص 20 میلیارد ریال اعتبار برای آبرسانی مهرانه رود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علیرضا منادی ظهر سه شنبه در آئین افتتاح فاز دوم طرح تبادل امام علی (ع) تخصیص این اعتبار را گامی برای آغاز مراحل اجرایی انتقال آب از سد شهید مدنی به بستر ساماندهی شده مهرانه رود اعلام و تصریح کرد: هر چند اجرای کامل طرح آبدار سازی مهرانه رود به اعتبارات کلان ملی نیازمند است با این حال اعتبار مذکور می تواند زمینه را برای تسریع فازهای بعدی این طرح فراهم کند.

منادی همچنین با قدردانی از تلاش های شهرداری تبریز در ساماندهی و اتمام طرح بهسازی بستر مهرانه رود این امر را زمینه ساز افزایش ضریب بهداشت و سلامت محیطی و زیباسازی شهر ارزیابی کرد.

وی در عین حال از عزم نمایندگان استان در مجلس برای جذب و تخصیص اعتبارها و ردیف های بودجه ای ویژه برای اجرای طرح های کلان ملی و بسترسازی برای توسعه زیربنایی استان خبر داد.

منادی همچنین ابراز امیدواری کرد سال 90، سال تسریع روند عمران و توسعه استان و شهر تبریز باشد.

زیر سوال بردن عملکرد عمرانی شهردار تبریز بی انصافی است

عضو شورای اسلامی شهر تبریز در این مراسم با اشاره به تلاش های شهرداری تبریز در عمران و آبادانی شهر طی سال های اخیر، زیر سوال بردن عملکرد عمرانی شهردار تبریز را کمال بی انصافی دانست.

حبیب شیری آذر با اعلام این که خدمات شهرداری تبریز طی سال های اخیر این شهر را در مسیر توسعه و پیشرفت قرار داده است، افزود: تنها طی یک ماه گذشته و با تلاش شهرداری تبریز و مناطق و سازمان های تابعه ده ها طرح و پروژه عمرانی و خدماتی به مرحله بهره برداری و کلنگ زنی رسیده که این طرح ها همگی منشاء تحول و نشانه توسعه تبریز به شمار می روند.

وی تبریز و آذربایجان را شایسته بالاترین و بیشترین خدمات دانست و افزود: شهرداری تبریز در کنار شورای اسلامی شهر با درک این موضوع تلاش مضاعفی برای رساندن تبریز به جایگاه واقعی خود انجام داده و در این راه موفق بوده است.

شیری آذر در ادامه افزود: طی چهار سال گذشته چهره شهر تبریز به کلی متحول شده و نام این شهر در ردیف شهرهای موفق در حوزه مدیریت شهری کشور مطرح شده است و با روند فعلی ، شهر تبریز در آینده نزدیک به توسعه یافته ترین شهر ایران تبدیل خواهد شد.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز همچنین با اشاره به موفقیت اجرای برنامه تبریز 90 خاطرنشان کرد: طرح ها و پروژه های اجرا شده در قالب برنامه تبریز 90 تا امروز زمینه ساز تحول اساسی در شهر شده و در یک سال باقی مانده از اجرای این برنامه نیز تبریز به سطحی قابل توجه از توسعه خواهد رسید.