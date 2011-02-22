حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، اظهار داشت: ما در لایحه بودجه 90 شاهد افزایش 46 درصدی بودجه عمومی و بودجه شرکت ها هستیم این میزان افزایش حاکی از این است که تصدی دولت کاهش پیدا نخواهد کرد.

وی گفت: افزایش بودجه در برخی اقلام گریزناپذیر است علت نیز آن است که هزینه ها بالا رفته. به عنوان مثال سرمایه بورس بالا رفته اما در برخی بخش ها از جمله اصل 44 شاهد کاهش تصدی گری نخواهیم بود.

رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 یادآور شد: ما در قانون سیاست های کلی اصل 44 و مدیریت خدمات کشوری مرتبا خواستار کاهش تصدی دولت بودیم در حالیکه با این افزایش بودجه مشخص است که این دو قانون در لایحه بودجه 90 رعایت نشده است.

فولادگر ادامه داد: مجلس در بررسی این لایحه باید نسبت به میزان بودجه تجدید نظر کند. متاسفانه ما در مجلس هم شاهد درخواست افزایش بودجه از سوی نمایندگان برای مسائل منطقه ای و حوزه های انتخابیه هستیم. در حالیکه نمایندگان باید دقت کنند این افزایش بودجه به ضرر کشور است.

نماینده اصفهان تصریح کرد: بودجه شرکت های دولتی نیز افزایش زیادی داشته و به بیش از 350 هزار میلیارد تومان رسیده. بودجه عمومی نیز 176 هزار میلیارد تومان شده است در حالیکه بودجه عمومی سال گذشته 120 هزار میلیارد تومان بود.

وی گفت: افزایش بودجه عمومی دولت و شرکت های دولتی حکایت از افزایش 50 درصدی بودجه 90 نسبت به سال 89 است.

فولادگر گفت: متاسفانه بودجه عمرانی نیز بیش از 2 برابر شده در حالیکه آنچه در افزایش بودجه مهم است این است که منابع آن محقق شود در حالیکه در بودجه 89 تحقق بودجه کمتر از 30 درصد بوده است.

وی خاطر نشان کرد: سئوال ما این است که آیا افزایش بودجه عمرانی با لحاظ رعایت اصل 44 صورت گرفته؟ و آیا دولت تصدی این پروژه های عمرانی را همچنان در دست خود خواهد داشت.

وی گفت: آرزوی ما این است که بودجه 47 هزار میلیارد تومانی عمران محقق شود اما وقتی شرایط برای تحقق آن فراهم نیست نباید جای خرسندی وجود داشته باشد. زیرا این افزایش موجب مشکلاتی در بخش های مختلف خواهد شد.