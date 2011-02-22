سکه طرح قدیم 425 هزار تومان شد/ طلای جهانی 1402 دلار

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز سه شنبه در بازار 425 هزار تومان، طرح جدید 366 هزار تومان، نیم سکه 184 هزار تومان و ربع سکه 94 هزار تومان اعلام شد.

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم روز یکشنبه هفته جاری در بازار 422 هزار تومان، طرح جدید 364 هزار تومان، نیم سکه 183 هزار تومان و ربع سکه 93 هزار تومان بود.

نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار امروز در بازار 37 هزار و 450 تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1402 دلار است. صرافان هم قیمت فروش هر دلار به نرخ آزاد را 1095 تومان، هر یورو را 1485 تومان و هر پوند را 1795 تومان اعلام کردند.