مدیران آذربایجان شرقی ازمناطق عملیاتی خوزستان دیدن کردند

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، این گروه از مدیران استان آذربایجان شرقی که توسط نمایندگان مردم شهرستانهای هشترود ملکان و تبریز همراهی می شدند روز گذشته دوشنبه با حضور در یادمان شهدای هشت سال دفاع مقدس در مناطق عملیاتی استان خوزستان با آرمان های شهدای جنگ تحمیلی میثاق دوباره بستند.

اعضای این گروه در قالب اعضای کاروان راهیان نور از مناطق عملیاتی ،طلائیه، مجنون، سوسنگرد، اروندکنار و شلمچه به همراه یادگاران هشت سال دفاع مقدس سپاه عاشورا به مدت سه روز از مناطق عملیاتی استان خوزستان دیدن می کنند.



امسال با برنامه ریزیهای صورت گرفته و با با آمادگی کامل ادارات مختلف این استان، خوزستان توانایی پذیرایی از پنج میلیون نفر از راهیان نور را دارد.