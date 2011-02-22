هنر نقاشی برگرفته از روح لطیف انسان است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، علی علامه زاده ظهر سه شنبه در مراسم اختتامیه اولین سمپوزیوم بین المللی نقاشی از پرسپولیس تا خلیج فارس، بیان داشت: هنر نقاشی برگرفته از روح لطیف انسانها است و هنرمندان نقاش از طبیعت استفاده بسیار زیادی می کنند.

وی با اشاره به تاثیر فراوان طبیعت بر روی هنرمندان، عنوان کرد: هنرمندان نقاش از طبیعت الهام می گیرند و طبیعت تاثیر بسیار زیادی بر روی کارهای آنها می گذارد.

جانشین استاندار هرمزگان با اشاره به سفرهایش به چندین کشور جهان، اظهار داشت: هیچ کشوری در دنیا همانند ایران دارای چهار فصل نیست و این در واقع یک افتخار بزرگ برای ما ایرانیان است.

علامه زاده افزود: امیدوارم هنرمندان خارجی حاضر در این سمپوزیوم با آثار خود پیامهای خوبی را از ایران به مردم کشور خود برسانند.

همچنین در پایان این مراسم از تمام هنرمندان حاضر در این سمپوزیوم یا اهدای لوح یادبود تجلیل به عمل آمد.