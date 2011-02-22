توجه به جایگاه مددکاران نقش ویژه ای در کنترل شرایط بحران دارد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی در نخستین سمپوزیوم نقش مددکاری اجتماعی گفت: انواع حوادث طبیعی آسیب فراوانی را متحمل جامعه می کند و بخش فراوانی از این آسیب ها مربوط به آسیب های روانی و روحی است که مددکاران می توانند نقش ویژه ای در رسیدگی به این موارد داشته باشند.

وی ادامه داد: در حال حاضر نظام سلامت کشور از حضور 500 مددکار اجتماعی بهره مند است که تمامی این مددکاران در مراکز خدماتی و ستاد دانشگاهها به افراد نیازمند خدمات خود را ارائه می دهند.

وی با اشاره به مقام ارزشمند مددکار اجتماعی در جامعه ابراز داشت: از مددکاران اجتماعی انتظار داریم تا با فعالیت های خود در سطح اجتماع، کمبود های جامعه را جبران کنند تا هر روز شاهد پیشرفت اجتماع باشیم.

وزیر بهداشت درمان وآموزش پزشکی تصریح کرد: وقتی خانواده ای سرپرست خود را از دست می دهد و یا فرزندی در خانواده به یک بیماری صعب العلاج مبتلا می شود غیر از مسئله بیماری، مشکلات حاشیه ای و جانبی فراوانی خانواده را تحت الشعاع قرار می دهد که در این جا مددکاران نقش قابل توجهی در بهبود شرایط خانواده ایفا می کنند و بدون شک خلاء رسیدگی های مددکاران در هنگام بحران خانواده کاملا قابل مشاهده است.

دستجردی خاطر نشان کرد: با توجه به وجود 900 بیمارستان و 140 هزار تخت بستری درمانی، وجود مددکاران در مراکز بهداشتی درمانی، اورژانس و بخش های بیمارستانی خالی است و مسئولان باید برای ایجاد جایگاه مددکاران در نظام سلامت کشور برنامه ریزی های لازم را انجام داده و با ارائه ماموریت های مختلف به این افراد نقش آنان را در جامعه سلامت پررنگ کنند.

وی با اشاره به اینکه باید در اجتماع از مددکاران برای یاری رساندن به افراد جامعه استفاده کرد گفت: برای استفاده از مددکاران در خدمات اجتماعی نیاز به طراحی های بزرگی برای چشم اندازهای دور دست داریم چراکه مسئولیت مددکاران مخصوصا آنهایی که در مراکز درمانی و همراه مردم کار می کنند بسیار سنگین بوده و باید در رفع مشکلات مددکاران در هنگام بروز بلایا و حوادث طبیعی برنامه ریزی کرد.

گفتنی است وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی در این مراسم از مددکاران شهر بم که در زلزله بم حضور داشتند با اهدای لوح تقدیر و تشکر کرد.