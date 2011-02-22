به گزارش مهر، به نقل از امپایر آنلاین پیش از این حضور هنری کاویل در نقش اصلی فیلم قطعی شده بود. زک اسنایدر کارگردانی پروژه "سوپرمن" را بر عهده دارد در حالی که کریستوفر نولان مدیریت پروژه را در اختیار گرفته است.
کاستنر مدتی است در عرصه بازیگری کم کار شده و به زودی فیلم "مردان شرکت" با حضور او در یک نقش مکمل کوتاه اکران میشود. هنوز مشخص نیست کاستنر چه نقشی از قصه سوپرمن را بازی میکند اما شایعهها حاکی از آن است که نقش جاناتان کنت، پدر سوپرمن برای او در نظر گرفته شده است.
کوین کاستنر که سالها در فیلمهای پر فروش حضور داشت اکنون مدتهاست در فیلمی موفق حاضر نشده و "سوپرمن" میتواند بار دیگر او را به بازیگری تضمین کننده فروش فیلم تبدیل کند.
