حاجی بابایی گوش شنوایی برای حل مشکلات آموزش و پرورش ندارد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، تامینی نماینده مردم رشت در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس در تذکری آیین نامه ای با استناد به ماده 192 آیین نامه داخلی مجلس گفت: حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش هیچ توجهی به حرف های نمایندگان ندارد و در بسیاری از مواقع به سخنان نمایندگان توجهی نمی کند.

وی با اشاره به اینکه من هفته گذشته به تعدادی از مدارس سر زدم و بسیاری از نیروهای نهضت سواد آموزی که در مدارس مشغول به کار هستند ابراز نارضایتی از عدم دریافت حقوق خود کرده اند، افزود: چندی پیش من تذکری نسبت به وزیر آموزش و پرورش داده ام اما متاسفانه گویا حاجی بابایی سلیقه ای عمل می کنند و به برخی از نمایندگان توجه ویژه دارند.

حسن تامینی با انتقاد از اینکه حاجی بابایی گوش شنوایی برای سخنان برخی از نمایندگان مجلس ندارد، افزود: متاسفانه پس از تذکرات نمایندگان نیز هیچ کس پیگیر مسائل و مشکلات نیست.

وی اظهار داشت من از همین تریبون به وزیر آموزش و پرورش تذکر می دهم که دست از این کارها بردارد و این درست نیست که بین نمایندگان استثناء قائل شود و توجهات ویژه خود را معطوف تعدادی از نمایندگان بکند.

نماینده رشت همچنین با اشاره به بحث ها و صحبت هایی که در اطراف حاجی بابایی وجود دارد گفت: اگر این بحث ها واقعا درست باشد فاجعه ای در حال رخ دادن است به این معنا که از هم اکنون دارند کار سیاسی و انتخاباتی می کنند.

تامینی ادامه داد: من خواهش می کنم حاجی بابایی که به جایگاهی که نمایندگان مجلس به او اختصاص داده اند توجه کند و رای نمایندگان را خدشه دار نکند و به گرفتاری ها و مشکلات عزیزان نهضت سوادآموزی توجه ویژه داشته باشد.