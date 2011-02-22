به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره ملی "نماز و نیایش" با پیام دکتر سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دوشنبه دوم اسفندماه با محور شهر قم و همزمان در سی استان کشور آغاز شد.
حسینی طی پیامی به این رویداد معنوی و هنری که به همت انجمن سینمای جوانان ایران با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم و با همیاری ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفاتر سینمای جوان در استانهای مختلف در حال برگزاری است عنوان کرد: تشویق و ترغیب هنرمندان و ارتقاء سطح فرهنگ و بینش هنری در جهت اعتلای جایگاه والای نماز و نیایش، گسترش فرهنگ نماز و نمازخوانی، تقویت مبانی فرهنگ عمومی مبتنی بر باورها و ارزشهای دینی از طریق به کارگیری ابزارهای هنری، ارائه آفرینشهای جذاب در حیطه موضوعات دینی و پرداختن به امر معنوی نماز و نیایش به منزله یکی از جلوههای بیبدیل روحی انسان، از جمله اهداف کلان این حرکت خجسته فرهنگی سینمایی است.
