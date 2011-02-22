به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره ملی "نماز و نیایش" با پیام دکتر سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دوشنبه دوم اسفندماه با محور شهر قم و همزمان در سی استان کشور آغاز شد.

حسینی طی پیامی به این رویداد معنوی و هنری که به همت انجمن سینمای جوانان ایران با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم و با همیاری ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفاتر سینمای جوان در استان‌های مختلف در حال برگزاری است عنوان کرد: تشویق و ترغیب هنرمندان و ارتقاء سطح فرهنگ و بینش هنری در جهت اعتلای جایگاه والای نماز و نیایش، گسترش فرهنگ نماز و نمازخوانی، تقویت مبانی فرهنگ عمومی مبتنی بر باورها و ارزش‌های دینی از طریق به کارگیری ابزارهای هنری، ارائه آفرینش‌های جذاب در حیطه موضوعات دینی و پرداختن به امر معنوی نماز و نیایش به منزله یکی از جلوه‌های بی‌بدیل روحی انسان، از جمله اهداف کلان این حرکت خجسته فرهنگی سینمایی است.

وی در بخش دیگری از این پیام ابراز امیدواری کرد: برای انجمن سینمای جوان در نیل به مقاصد مقدسش تا مرز جهانی شدن این جشنواره، آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم انگیزه‌های معنوی فیلمسازان و فیلمنامه‌نویسان وعکاسان، آنقدر متعالی گردد که نقش تشویقی این مراسم، گوشه کوچکی از تعلق خاطر آنان را به این اصلی‌ترین علت خلقت و زیباترین گوهر بندگی، پرنماید.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین عنوان کرد: سینما ساده‌ترین زبان برای ارتباط با جهانیان است و بهترین وسیله برای شناساندن ایران اسلامی و مراتب اعتقادی این مردم خداجوی. ایران جوان و جوان ایرانی مأموریتی دارد که اگر "کما هو حقه" با عزم حصین و برزده آستین، کمر بندد به انجامش، همه عالم شود رامش، چنین بادا، انشاءالله برای تمامی دست اندرکاران این جشنواره آرزوی سعادت دارم.